La 67 edición de la Volta a peu València, organizada por la S.D. Correcaminos y patrocinada por el Ayuntamiento de València, será el próximo 21 de mayo una gran fiesta deportiva para todos los valencianos que un año más tendrá carácter solidario, ya que uno de los tres euros de la inscripción irá destinado a Asindown y a su proyecto 'La Mare Que Va' (LMQV).

LMQV es el proyecto más innovador y disruptivo que ha creado la Fundación Asindown, ya que se trata de poner en marcha un centro de formación en hostelería y turismo para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual donde se podrán celebrar eventos, fomentando la inclusión sociolaboral del colectivo y poniendo en valor sus capacidades. Un espacio sostenible y respetuoso con el medio ambiente que estará ubicado en La Marina de València y que esperan esté en marcha en verano de 2023.

“Para Asindown, este proyecto es el claro reflejo de la sociedad que queremos construir, donde las barreras se transforman en lanzaderas de oportunidades y donde la diversidad es el motor del cambio. Ser entidad solidaria en esta nueva edición de la Volta a peu promueve que La Mare Que Va se convierta en una realidad a tan sólo unos meses de la finalización de las obras , además de visibilidad para que todo el mundo se involucre en el diseño de una sociedad inclusiva”, explica Manuel Campos, gerente de Asindown.

Por su parte, Paco Borao, presidente de la S.D. Correcaminos, señala que “para nosotros es un placer poder poner nuestro granito de arena con este proyecto tan interesante y que lleva por bandera la inclusión, al igual que nuestra Volta a peu, una carrera en la que todo el mundo es bienvenido”.

Además, Asindown también estarán presentes el día de la prueba tanto corriendo como dando ánimos a los participantes desde su punto de animación frente a las Torres de Serrano, donde la escuela de percusión para personas con diversidad funcional Tymbals ofrecerá uno de sus espectáculos musicales. Esta escuela cuenta con 18 años de trayectoria y su compromiso es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y cultural.

Inscripciones online y en El Corte Inglés

Hay dos formas de apuntarse a la Volta a Peu València, de forma online en la página web de la prueba, www.voltaapeuvalencia.org y presencialmente en los centros de El Corte Inglés de Avenida de Francia, Pintor Sorolla y Nuevo Centro, donde se entrega el dorsal en el momento en de la inscripción. Aquellos que no lo hagan así, y por tanto se apunten telemáticamente, podrán recogerlo en la sede de Correcaminos (calle Arzobispo Fabián y Fuero 14 bajo) de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30.

Sobre Asindown

Asindown es una entidad fundada en el año 1989 por familias con hijos e hijas con síndrome de Down, declarada de utilidad pública y cuyo objetivo general es el de facilitar y promover cuantos medios sean necesarios para conseguir el desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, favoreciendo su plena inserción sociolaboral, familiar y educativa como miembros activos de la sociedad. Atiende a cerca de 700 familias con síndrome de Down y discapacidad intelectual, colaborando con empresas y entidades de todo tipo a nivel autonómico y nacional.