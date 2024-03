Burjassot disfrutó de nuevo con su Ultrafondo

Durante el fin de semana del 23 y 24 de marzo, Burjassot disfrutó de nuevo con la cuarta edición de su ya tradicional Ultrafondo estrenando con orgullo la etiqueta de Plata que nos otorgó la IAU de World Athletics celebrando cinco pruebas: 50k, 100k, 6 horas, 12 horas y 24 horas, con un plantel destacadísimo de atletas, destacando entre todos.

El circuito homologado de categoría World Athletics, estaba ubicado en la Avenida dels Esports desde las 12:00 horas del sábado 23 de marzo.

Las salidas de las diferentes pruebas contaron con la presencia de la Concejala de Sanidad y de Atención Ciudadana Isabel Mora y el Presidente del C.A.Els Sitges, Eduardo L. Gómez; entre los participantes más destacados, en la línea de salida de las diferentes pruebas el protagonismo se lo llevaron los atletas nacionales (de la lista internacional se cayó la lista completa de etíopes por problemas burocráticos con la expedición del visado).

Prueba de los 100 km.

Finalmente, de entre los resultados finales, destacó como era de esperar, la mejor atleta Ultrafondista española del momento (récord Nacional en 6 horas, 12 horas y 24 horas y los de 50 millas y 100 millas, además seleccionada en el Mundial de 100k de Berlín, y en el de 24 horas de Taipei), Carmen María Pérez (Marathón Crevillente), que acredita también la mejor marca española en 100k (aunque no homologada). No obstante, en la prueba de 100Km, era donde muchos atletas buscaban las mínimas de clasificación para el Campeonato del Mundo de 100 km de Bangalore (India) de este próximo diciembre.

Carmen, además consiguió un hito jamás visto en pruebas oficiales en España, puesto que hasta el momento ninguna mujer había vencido a nivel absoluto en un 100k, en cuarenta años de historia, y Carmen lo ha conseguido en Burjassot, consiguiendo además en cuatro parciales tomados como marcas oficiales equivalentes a nivel Silver Label, a saber: 100k, 50 Km, 6 horas y 50 Millas, y como dato, confirmar que en estas cuatro pruebas, hubiera ganado en Burjassot.

En la línea de salida estaban también atletas que buscaban marcas por debajo de 6h40 en 100k, destacando sobremanera Félix Pont (Independiente), que buscó desde el disparo de salida el Récord de España de José María González de 6h23’44 aunque su cuerpo dijo basta en el km 53, y optó por el abandono. Aún así, su parcial de 50k , 3h13’52 obtiene también el nivel d, mientras e Silver label, mientras por detrás José Antonio Urbaneja (Cartama) y Antonio Daniel Moreno pasaron la primera hora pegados a Félíx, y Javier Santos (Vino de Toro) salió un poco más prudente, acompañado del italiano Alessio Gazzo, En el km 35 Urbaneja desistió… problemas físicos le impedían rendir a ese neiel, y desistió. Pont llegó al 53 y optó por tomar el mismo camino, dado que las sensaciones no fueron buenas. La cascada de abandonos parecía un rosario, de hecho ya en el paso de las 6 horas Carmen Mª Pérez ya se puso al frente de la misma y no lo abandonó hasta el final. Eva Pareja (Atletisme Els Sitges), llegó hasta el km 56 y también debió abandonar. Finalmente el triunfo en categoría masculina se lo llevó Marc Gispert, no sin gran esfuerzo.

Las otras pruebas

En 50k, el duelo por el triunfo, se decantó por el experimentado Mía Carol (C.A.Vic), por delante de Tono Raga (Atletisme Els Sitges), en féminas, el pódium quedo desierto por los abandonos.

En las 6 horas, triunfo por duplicado para los atletas Burjassoters, con Fran Calabuig (Atletisme Els Sitges), con un buena marca de 81.214 m en hombres y Yolanda Hernández (Atletisme Els Sitges), en mujeres.

En 12 horas, triunfo trabajado de José Martínez (C.A.Safor Teika), atleta entrenado por el propio Felix Pont, y en féminas ritmo de martillo pilón el impuesto por la Australiana Tía Jones, con una lucha en paralelo por ls segunda posición entre Emily Desprez, con la atleta Mayca Botella (Atletisme Els Sitges) que al final se decantó por la primera..

En la prueba reina, las 24 horas uno de los grandes favoritos, Eduardo Cebrián (Tenerife CajaCanarias) que ha vencido en Burjassot en varias ocasiones se vió también obligado a abandonar con tan sólo 79 km disputados; y el duelo se pasó del lado de Victor Scafaru, Pedro Serna y Javier Lozano, que duró hasta el km 90 para el murciano y el km 147 en que el Moldavo puso pie en tierra y abandonó también. Javier ya sólo fue inquietado de lejos por el Holandés Rikkie Roozenburg, que firmó en meta unos buenos 205.775 por los 213131 de Lozano. Santiago Marzo (Zancadas Andorra) rozó los doscientos, y con 197.228 ocupó el tercer lugar del cajón. En categoría femenina soliloquió de la Italiana María Ilaria Fossati (Bergamo Stars Atletica) que acreditó143.514 Kms, teniendo de nuevo a la incombustible Jacky Camós, representante del Club local (C.A.Els Sitges), en el podium de las 24 horas de Burjassot.

Sin duda, una intensa Jornada de Ultrafondo, con un enorme trabajo por parte de los atletas del Club organizador, y que llevó durante 24 horas a los mejores ultrafondistas de la actualidad a las calles de Burjassot, y en la que gracias al apoyo del Ayuntamiento de Burjassot, y a los patrocinadores, han colocado a la localidad en el epicentro de la atención del UltraFondo Nacional.

Toda la información del evento: https://elssitges.com/atletismo/festival-ultrafondo-gran-premio-ciutat-de-burjassot/

Resultados: https://elssitges.com/ultra2024/index.html