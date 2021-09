El brasileño Anaue Rodrigues, líder en el Open de España de Enduro, ha vuelto a poner sobre la mesa en su perfil de Instagram los problemas con los que cuentan deportistas de Enduro como él para poder entrenarse. La ley no les permite transitar a las sendas naturales. El 'biker' afincado en Alcoi, donde se entrena, ha colgado un vídeo en el que relata cómo esta mañana del jueves 9 de septiembre fue "expulsado de la montaña".

"Acabo de ser expulsado de la montaña. Iba a hacer una bajada... Acabo de hacer una, iba a hacer otra y estaba subiendo cuando ha pasado el coche de la Generalitat... Han sido bastante amables, me han dicho que no puedo, que tenía que irme", describió para después pasar a reflejar la problemática que tienen los corredores o pilotos de Enduro.

"No tenemos dónde entrenar, al final nos están prohibiendo entrenar en las sendas, y tenemos que hacer algo porque no somos delincuentes, somos deportistas. Voy líder del Open de España y... ¿Dónde entreno? Si está prohibido, qué hago. Yo no hago BMX, y si entrenas BMX no entrenas Enduro", dice antes de concluir: "Está bastante complicadito el tema".

En los siguientes vídeos puedes ver en qué consiste el deporte de Anaue Rodrigues, el Enduro, por los montes de Alcoi.

Rodrigues Dos Santos, que compite para el equipo valenciano 'On Bike', encabeza la clasificación general provisional del Open de España de Enduro en la categoría Elite con 400 puntos. Tras él, siguen Mauro González (Salvaterra de Miño, Galicia) con 315 puntos y Mario Palacio (Unión Ciclista Zaragoza, Aragón) con 295.