Samuel Sánchez lidera un pelotón de 800 cicloturistas por la Sierra de Espadán en ‘La 10 Picos’

La cuarta edición del Desafío 10 Picos Sierra de Espadán se ha celebrado este sábado con un rotundo éxito de participación. Más de 800 cicloturistas han tomado la salida en Onda liderados por el exciclista profesional asturiano Samuel Sánchez, quien ha sido el embajador en esta ocasión de esta marcha cicloturista cada vez más consolidada en el panorama nacional. Además de los cientos de cicloturistas anónimos que han participado, los ciclistas profesionales Óscar Cabedo y Óscar Pelegrí, así como el exfutbolista del Valencia Paco Camarasa, han formado parte del pelotón de ‘10Piqueros’ este sábado.

«Ha sido una marcha muy bonita. Conocía la zona, sobre todo el tramo inicial del recorrido, pero el final también ha sido espectacular. He descubierto en la Sierra de Espadán un auténtico paraíso para la bicicleta, para perderse y estar en contacto con la naturaleza. Les decía a Óscar Cabedo y Óscar Pelegrí que esto para los equipos profesionales es un lujo. No hay tráfico, las carreteras están perfectamente asfaltadas, hay puertos cortos y largos», señalaba Samuel Sánchez nada más terminar la prueba, que arrancaba a las 8:30 horas y que contaba con dos recorridos, uno de 134,7 kilómetros y 3.125 metros de desnivel positivo; y uno corto de 65,3 km y 1.300 metros de desnivel positivo.

«Los años se notan. Tengo 46, pero no me puedo quejar. Me gusta estar en forma, practicar deporte, salir en bicicleta. Siempre es un lujo poder rodar junto a ciclistas jóvenes, aunque a veces cuesta ya seguirles, pero lo hemos pasado bien, hemos llevado buen ritmo así que todo perfecto», señalaba un Samuel Sánchez que tenía claro el punto fuerte de esta marcha por la Sierra de Espadán: «la seguridad». «El despliegue ha sido espectacular, tanto de motos enlace como de Guardia Civil. Los cruces, los avituallamientos, todo muy bien señalizado. Las bajadas y los baches marcados con pintura fluorescente. Algo que para una marcha cicloturista es fundamental, que es velar por la seguridad de todos. Chapeau y enhorabuena a Ángel Casero y todo su equipo», ha concluido Sánchez, quien posteriormente ha presidido la entrega de premios y ha recibido a modo de homenaje un cuadro personalizado obra de Miguel Soro.

Participantes en el IV Desafío 10 Picos Sierra de Espadán / Desafío 10 Picos Sierra de Espadán

Valoración de Ángel Casero

Para finalizar, el director de la marcha, Ángel Casero, ha querido hacer balance de una nueva edición, la cuarta, de este Desafío 10 Picos Sierra de Espadán. «Estamos muy orgullosos de haber consolidado una marcha como esta en la provincia de Castellón. Ha sido fundamental el apoyo de las instituciones públicas, fundamentalmente de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Onda, así como de los muchos patrocinadores privados que nos acompañan desde hace años. Experimentar un crecimiento de más del 20% de un año a otro es algo de lo que estar orgullosos. Sacamos, como siempre, cosas que mejorar, y la de 2025 estamos convencidos de que será la mejor edición de ‘La 10 Picos’ hasta la fecha. Invito a los amantes de la bicicleta a que se den la oportunidad de probarla», ha concluido Ángel Casero.