El ‘Desafío 10 Picos Sierra de Espadán’, celebrado este sábado 11 de septiembre con salida y llegada en la localidad castellonense de Onda, fue un verdadero éxito de participación y una fiesta del ciclismo popular. Más de 700 ciclistas participaron en esta carrera cuyo recorrido de 143 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel transcurrió por el espectacular Parque Natural de la Sierra de Espadán. El exciclista Joseba Beloki fue uno de esos participantes, homenajeado por la organización de la carrera a cargo del Club Demarrage Valencia y su presidente Ángel Casero. Enrique Bausá fue el primero en cruzar la línea de meta, acompañado del ciclista profesional del equipo Kern Pharma, Ibon Ruiz, en una mañana en lo que lo más importante era disfrutar del ciclismo popular entre amigos y en un paraje natural espectacular como el de la Sierra de Espadán.

Desde primera hora de la mañana se respiraba ambiente ciclista en los alrededores del Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo de Onda. A las 06:45 se abría la recogida de dorsales y el goteo de ciclistas fue constante hasta que a las 08:00 se dio el pistoletazo de salida a la prueba. Más de 700 valientes ponían rumbo al puerto de Alcúdia de Veo, la primera de las 10 subidas que iban a tener que afrontar los participantes en este ‘Desafío 10 Picos Sierra de Espadán’. Buen rollo, risas y un poco de nervios fueron la tónica en la salida antes de afrontar los más de 140 kilómetros y 3.000 metros de desnivel del exigente recorrido de la prueba.

Antes de regresar a Onda para cruzar la línea de meta, el pelotón de ciclistas iba a disfrutar de un espectacular recorrido por la Sierra de Espadán, uno de los enclaves privilegiados que ofrece la provincia de Castellón para la práctica del ciclismo. Durante el recorrido de 143 kilómetros, los participantes en esta ’10 Picos’ atravesaron las localidades de Aín, Eslida, Azuébar, La Nevera, Tales, Ayodar, Torralba del Pinar, Pavías y Villamalur. Entre estas localidades, la organización de la prueba había puesto a disposición de los ciclistas hasta cuatro puntos de avituallamiento diferentes, dos de ellos líquidos (Uno en Azuébar y otro a 6 km de meta) y dos sólidos y líquidos (Tales y Torralba del Pinar).

Como no podía ser de otra manera, tanto en la salida, como en la meta y en los distintos puntos de avituallamiento, la organización de este ‘Desafío 10 Picos Sierra de Espadán’ había establecido protocolos de seguridad para que la prueba transcurriese con la máxima normalidad pese a las restricciones por la pandemia del Covid-19. El uso de la mascarilla y la distancia de seguridad en la recogida de dorsales fueron dos de las medidas que los participantes respetaron con total rigurosidad.

En medio de un ambiente festivo y con una meteorología ideal para la práctica del ciclismo (amenazaba lluvia pero al final esta no hizo acto de presencia), los más de 700 participantes en este ‘Desafío 10 Picos Sierra de Espadán’ fueron superando uno a uno los 10 puertos de montaña a un ritmo más que destacable. De hecho, los dos primeros ciclistas en cruzar la línea de meta lo hicieron casi una hora antes de lo previsto por la organización. El amateur Enrique Bausá Gimeno entraba primero en la meta de Onda seguido por el ciclista profesional del Kern Pharma Ibon Ruiz, campeón del maillot de la montaña de la más reciente edición de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell.

«Ha salido un día espectacular y el paraje de la Sierra de Espadán es inmejorable para celebrar una carrera como esta. He visto que los primeros tenían ganas de correr y me he unido a ellos a ver qué ritmo ponían. Al final nos hemos quedado otro ciclista y yo y ya hemos tirado a tope hasta la meta. Ha sido una jornada perfecta y quiero felicitar a la organización porque ha ido todo de diez durante todo el recorrido», señalaba Ibon Ruiz poco después de cruzar la meta en el Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo de Onda.

«Llevaba meses preparando esta prueba y, aunque era mi primera de este tipo, me he sentido muy cómodo y he podido llegar primero. Ha sido una jornada perfecta y espero poder repetir el año que viene», afirmaba el ganador Enrique Bausá, que apenas lleva unos meses entrenando a conciencia y que ni siquiera forma parte de ningún equipo ciclista, todavía.

A partir de entonces fue incesante el goteo de ciclistas que iban cruzando la línea de meta. Unos en solitario, otros en grupo, los más junto al resto de su equipo, ya que esta era una jornada para disfrutar entre amigos del ciclismo. La gente de Onda no quiso perderse la llegada de los ciclistas y en la Avenida Catalunya se congregaron decenas de personas para dar una calurosa bienvenida a los que iban terminando la carrera. Junto al Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo, el Ayuntamiento de Onda, junto a la organización de la prueba, ofrecieron un picnic a modo de comida para finalizar una jornada redonda de ciclismo.

Destacar la presencia del exciclista profesional Joseba Beloki, homenajeado en este ‘Desafío 10 Picos Sierra de Espadán’, cuya organización entregó también una serie de reconocimientos. Mención especial recibieron el club ciclista con más de cinco participantes que venía de más lejos (Club Ciclista Bétera), el club más numeroso (Club Ciclista Cabedo-Osumar), los ciclistas más veteranos (Juan Manuel Montes y Chelo Ruiz) y los ciclistas más jóvenes (Alejandro Agudelo y Alba Terrero).

Sin duda, una sensacional mañana de ciclismo por las calles de Onda y el espectacular Parque Natural de la Sierra de Espadán, que tuvo su punto final con la entrega de premios y reconocimientos por parte de la organización.

Joseba Beloki: “Me ha sorprendido lo bien que está preparada la Sierra de Espadán para el cicloturismo”

«Ha sido un día festivo, pero como dicen los italianos, ‘empeñativo’ también. Sabíamos de la dureza del recorrido, sobre todo de la parte final, y la clave ha estado en saber dosificarse y encontrar el ritmo para disfrutar del día, que es a lo que veníamos en una prueba como esta».

«Yo conocía un poco la zona ya de haberla reconocido hace unos años, sabía de la dureza de la misma, ya que Castellón es una provincia que ofrece muchos recorridos exigentes, pero me ha sorprendido lo bien que está preparada la zona para el cicloturismo».

«Tiene mucho mérito por parte de la organización de la prueba el hecho de poder celebrarla pese a las restricciones por la pandemia. Es muy importante para el ciclismo en general que este tipo de eventos se celebren y lo hagan de una forma segura como este ‘Desafío 10 Picos Sierra de Espadán’».