El Burgos-BH más valenciano de la historia, con hasta cuatro corredores valencianos en sus filas, ha cerrado una concentración de siete días en Benidorm con once de sus deportistas, entre ellos Óscar Cabedo y el debutante en las filas del conjunto morado Óscar Pelegrí.

Las favorables condiciones meteorológicas les han permitido encadenar varias jornadas de entrenamientos, test de lactato y sesiones de recuperación muscular, en sintonía con muchos equipos nacionales e internacionales en la costa mediterránea, con entrenamientos largos, ascensiones a puertos como Tudons, Rates o Tárbena, test de lactato para comprobar el estado de forma, control de peso y nutricional...

Sesiones intensas que han servido además para reconocer la ascensión de las Antenas del Maigmó, en Tibi, final de etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana 2022. En enero se concentrará el equipo al completo, ya con el tercer valenciano Manuel Peñalver, ausente en Benidorm, y si la temporada de ciclocross se lo permite, Felipe Orts.

Felipe Orts, turno para la Copa del Mundo

Recién renovado, el de La Vila retoma las pruebas internacionales con un fin de semana muy intenso que incluye dos citas en la Copa del Mundo. El sábado disputará por primera vez la prueba boscosa de Rucphen (Países Bajos), y al día siguiente en el barro de Namur, donde cerró el top-20 hace un año. «A ver qué tal se dan y si saco buenos resultados sumaré bastantes puntos. Después de las carreras en España, esta semana ha sido tranquila, he entrenado bien en casa y eso es un plus. Aunque ya estoy pensando en la Navidad, hay que luchar por estar cerca de los diez primeros. En Rucphen no he corrido nunca, y Namur lo he hecho unas cuantas veces, tiene un recorrido duro, pero en si estás bien se puede hacer una buena carrera».