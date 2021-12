El primer fin de semana dedicado por completo a la serie de máximo nivel resultó meritorio para Felipe Orts con dos grandes puestos. En Rucphen dio la vuelta a la carrera y logró la 14ª plaza, y en Namur supo gestionar los incidentes de carrera para concluir 18º. Pasado el periplo de carreras en España y unos días de entrenamientos fructíferos, llegó la primera doble cita con la Copa del Mundo. El fin de semana arrancó con la prueba en Rucphen (Países Bajos), donde Orts se topó con la mala suerte. En el primer giro de la prueba, se produjo una caída que lo bloqueó y lo remitió por encima de la 30ª plaza.

Aún quedaba mucha carrera y el campeón de España no perdió la concentración a fin de progresar posiciones. Estableció un ritmo muy constante y a medida que completaba las vueltas, se acercó más a los grupos cabeceros. La remontada terminó en la novena vuelta y el ciclista del Burgos BH cruzó la línea de meta el 14º, en su estreno en el circuito neerlandés.

Al terminar, Felipe Orts narró la carrera y sus sensaciones: “El circuito me gustaba bastante y me he encontrado muy bien. En la salida he pillado una caída justo delante y en la primera vuelta he bajado hasta entre los puestos 25º y 30º. Poco a poco he puesto mi ritmo, he ido remontando, pasando corredores y al final creo que el resultado ha sido bueno, el 14º. Es de mis mejores copas del mundo a pesar de haber tenido que remontar muchísimo. Así que estoy muy contento con las sensaciones, aunque queda la espinita de que con una salida más limpia hubiera podido terminar un poco más arriba”.

Por si fuera poco, al fin de semana le quedaba la guinda del pastel, la Copa del Mundo de Namur. Ante el circuito tan exigente que se planteaba, el grupo salió disparado y aprovechó el terreno roto para abrir pequeños huecos en los primeros metros de carrera. Felipe Orts se estableció en un grupo perseguidor y pese a las ascensiones y los tramos a pie, bailó sobre el top-20. En los últimos instantes de la carrera se vació con intención de mantener el avance y en meta esprintó para firmar la 18ª posición.

El de Villajoyosa comentó la prueba e hizo balance del fin de semana: “Hoy en Namur, el circuito ha sido durísimo, como siempre, y creo que el estaba incluso más resbaladizo de lo habitual. Sabía que era una carrera de regular y que íbamos a tener muchos problemas mecánicos porque el circuito tiene muchas piedras y raíces. He tenido varios pinchazos y un problema con el cambio, pero creo que nadie estaba exento de tener averías. Cada vez que me sucedía algo, me tocaba aguantar hasta el box para seguir remando. Al final he terminado el 18º y estoy feliz por ello porque creo que todo lo que fuese entrar dentro de los 20 primeros hoy, era un éxito. En general, un ‘finde’ bastante bueno en resultados, que viendo que las sensaciones son buenas y que con las condiciones un poco más a favor se puede conseguir un gran resultado. De cara a la Navidad estoy muy motivado”.

Descanso navideño

Después de 12 semanas de competición ininterrumpidas, Felipe Orts encara la primera semana sin carreras donde aprovechará a asimilar esfuerzos anteriores, mientras disfruta de los entrenamientos y de las fechas navideñas en casa.