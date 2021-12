El ciclista castellonense Sebastián Mora, pese a reconocer que 2021 ha sido un año complicado, afirmó que está satisfecho con su temporada por el diploma logrado en los Juegos Olímpicos de Tokio y por acabar el curso con una segunda plaza en la UCI Track Champions, donde considera que ha demostrado ser capaz de luchar con los mejores.

"El balance es, sin duda, positivo. Sobre todo, por el diploma obtenido en los Juegos Olímpicos, donde ocupé la sexta plaza en una carrera durísima. Después, es cierto que, a diferencia de otros años, no logré subir al podio ni en el Europeo ni en el Mundial, pero acabo con buenas sensaciones siendo segundo en la UCI Track Champions", dijo en declaraciones al Proyecto FER.

El ciclista de Vila-real, de 33 años, aspira a firmar en París su tercera participación en unos Juegos Olímpicos en la prueba de la madison con su compañero Albert Torres, aunque apuntó que debe ser optimista, pero también cauto. "En primer lugar porque obtener un pasaporte olímpico es muy difícil. Además, estamos a la espera de conocer noticias sobre cómo va a ser el nuevo proceso clasificatorio para los Juegos de París", finalizó el fondista.

Por otro lado, el ciclista alicantino Alejandro Martínez Chorro, de 24 años, señaló que está muy contento con sus prestaciones en el Europeo y el Mundial de octubre porque considera que ofreció un nivel alto.

"Sigo aprendiendo, mejorando y dando pasos adelante. Siempre quieres que esos pasos sean más largos y rápidos, pero los doy y noto que crezco, que es lo importante. El hecho de debutar en ambos eventos en pruebas individuales es la mejor demostración de mi progresión", añadió el deportista de San Vicent del Raspeig.

Añadió que se le resisten las pruebas olímpicas de velocidad individual y keirin, sobre lo que explicó que, en estas dos modalidades, al margen de la fuerza y la potencia son muy importantes los componentes técnico y táctico y, en esa faceta, todavía ha de mejorar.

"Que los buenos resultados en la prueba de un kilómetro no tengan su continuidad en la velocidad individual y en el keirin no significa que en estas dos lo haga mal. Aunque los resultados parezcan más flojos, no me desenvolví nada mal en la competición", finalizó.