El valenciano Felipe Orts cuajó un buen resultado, peleando con los mejores y con un nuevo Top-20 en la Copa del Mundo de ciclocrós celebrada este domingo en Hulst, en los Países Bajos, en la que se quedó muy cerca del Top-15. Un día después de ser undécimo en el Trofeo Baal de Bélgica, el vilero finalizó decimosexto en la prueba de Hulst, que coronó a Tom Pidcock como vencedor por segunda vez esta temporada de una prueba de la Copa del Mundo, y a Eli Iserbyt como campeón a falta de dos carreras, tras acabar en segunda posición, por delante de Lars van der Haar, que completó el podio. La carrera estuvo marcada por el problema mecánico de Van Aert a las primeras de cambio, y que le dejó sin podio, pues en su remontada solo pudo ser cuarto.

El valenciano espera cerrar su tríptico inicial de 2022 con un buen resultado el martes en Gullegem, donde fue quinto hace un año



El ciclista del Burgos-BH comentó sobre la Copa del Mundo que "la salida ha sido un caos, y luego me sentía un poco cansado, pero en carrera no lo he notado, y he tenido buen ritmo. La posición está bastante bien, es el nivel real que tengo. Contento con el inicio del año y a pensar en Gullegem, pero con la mente un poco puesta en el Campeonato de España".

Y es que el día anterior había tenido en el Trofeo Baal una "carrera durísima", aunque el undécimo puesto "es para estar contento". "Sufrí un montón, la última vuelta la acabé muerto, quería entrar en el top-10, me vacié, pero no pudo ser. No es el séptimo lugar del otro día pero está muy bien y está siendo una gira muy provechosa", añadió.

Felipe Orts (Burgos BH) cerrará su gira navideña este martes en Gullegem, Bélgica, donde firmó una quinta posición hace un año. El trazado es el más llano de las tres pruebas con las que ha abierto 2022, y el más rápido, pero se complica con escaleras, un arenero, charcos de barro y constantes giros que rompen el ritmo entre rectas. «El año pasado fue de mis mejores carreras y este año la participación estará un poco mermada, así que buscar un buen resultado será sin duda uno de los objetivos», apunta el alicantino.