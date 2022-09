Un valenciano, natural de Barcelona pero residente desde niño en Xàbia, desde donde se formó como ciclista en sus escuelas y por las carreteras de la Costa Blanca, está revolucionando La Vuelta con solo 19 años. Es el benjamín, y nunca ha corrido en competiciones de más de diez días. Este lunes, en la tercera jornada de descanso tras 15 duras etapas sin apenas tregua, Juan Ayuso manifestaba su deseo de aferrarse a la cuarta plaza a la que escaló en Sierra Nevada, aunque su sueño es el podio.

Pase lo que pase, el benjamín del pelotón de la ronda española, la gran esperanza del ciclismo español junto a Carlos Rodríguez (21 años), reconoce que será mejor ciclista, física y mentalmente, para los retos que vendrán en próximas ediciones, e incluso en el Mundial, para el que figura en la lista del seleccionador, el también valenciano Pascual Momparler.

Este está teniendo auténticos quebraderos de cabeza para conformar un equipo, pues no ayuda un final de temporada en el que equipos como el Movistar y Cofidis se juegan puntos vitales para seguir en la élite UCI World Tour, o el Ineos ser el número uno de la clasificación mundial, como tampoco el hecho de tener que viajar hasta el otro extremo del planeta, a Wollongong, Australia, para la prueba de ruta del 25 de septiembre. «Solo tengo seguros a Ayuso y Soler, y, sin poder contar con los que tenía previsto, tendré que buscar jóvenes con ganas de trabajar», confirmó Momparler este fin de semana en declaraciones a Efe. Nombres como Alejandro Valverde, Enric Mas, Alex Aranburu (Movistar), Jesús Herrada (Cofidis) y Carlos Rodríguez (Ineos) los tiene vetados, salvo sorpresa.

"Los equipos no quieren ceder ciclistas porque si, por ejemplo, su ciclista va y trabaja para un líder que necesita puntos y salva a su equipo y baja el suyo lo verían injusto", añade Momparler, que se ha planteado incluso no acudir a un Mundial para el que espera cerrar la lista el día 11, una vez concluya La Vuelta. "Nos planteamos no ir, ir con los que tengo en la cabeza sí o síaún a riesgo de sancionar.... Dentro de la mala situación general tengo a Ayuso y Soler y en torno a ellos vamos a trabajar. Están muy bien de forma y lo podremos hacer bien, a eso iremos", dijo.

"Estoy luchando para contar con Carlos Rodriguez, pero el Ineos no le deja porque lo van a llevar a las clásicas italianas. Van a luchar por ser el equipo número 1 del año. A la UCI le ha explotado en las manos el sistema de puntos. Vende su acontecimiento, pero, ¿cómo explica que no va Valverde u otras figuras?. Al Mundial tienen que ir los mejores", agrega.

Ayuso, a lo suyo

Mientras tanto, a Juan Ayuso no le faltan ganas de seguir aprendiendo y afronta ilusionado la tercera y definitiva semana de La Vuelta. «El cuarto puesto no lo quiero perder, pero donde me gustaría acabar es en podio. Estoy feliz por estar viviendo un sueño, correr La Vuelta, que me va a hacer mejor corredor en todos los sentidos, física y mentalmente, para el año que viene. Estoy consiguiendo resultados y estoy contento, pero lo importante es haber corrido una carrera de esta exigencia», comentó el del UAE Emirates en la rueda de prensa de la jornada de descanso en Jerez.

«Llevamos desde el primer día, desde Holanda, a tope. Solo ha habido un día tranquilo y eso se va a notar mucho. Aún puede haber muchos cambios y espero que el mío sea a mejor», añadió Ayuso, que pide paciencia a los aficionados. «Vienen años bonitos para el ciclismo español. Los aficionados son exigentes porque venimos de años que grande que corríamos grande que ganábamos, pero pido un poquito de paciencia, en uno o dos años Carlos y yo estaremos al máximo nivel».