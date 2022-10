Llegó por fin la buscada victoria de Felipe Orts en una carrera internacional para seguir avanzando en la lista de objetivos de este 2022. Los podios en Pontevedra y Marín dieron paso al triunfo en la prueba de As Pontes.

"He hecho lo que intenté en las pasadas carreras y hoy ha salido", comentó Felipe Orts. "En la segunda vuelta me he visto superior, he marcado mi ritmo. En las zonas duras lo he dado todo, en las técnicas he tratado de no cometer errores y se ha conseguido. Me sirve para convencerme de que la preparación ha sido buena".

Manuel Peñalver suma dos top-10 en Langkawi

Por otro lado, el Burgos BH sigue su periplo en el Tour de Langkawi y tras dos etapas, el también valenciano Manu Peñalver confirma su buen estado de forma sumando dos top-10 (octavo y noveno) y en busca de muevas oportunidades en las jornadas restantes de Tour de Langkawi.