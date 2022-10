El valenciano Felipe Orts ha confirmado su puesto entre los mejores del panorama internacional de ciclocrós. Su primera toma de contacto este 2022 con las pruebas europeas le ha permitido subir al podio de Ardooie, con una gran e histórica segunda posición en la prueba belga, ser cuarto en la cita nocturna de Woerden en Países Bajos y debutar en el torneo Superprestige con la séptima plaza en Ruddervoorde llegando a liderar la carrera durante las primeras vueltas.

También estuvo a la altura en las dos primeras pruebas de la Copa del Mundo en territorio europeo. La carrera de Tabor en República Checa concluyó con la decimosexta plaza de Felipe Orts, mientras que en la de Maasmechelen coqueteó con el top-10 para finalizar duodécimo y sumar más puntos en este certamen.

"El balance es muy positivo. Las carreras que me venían mejor he aprovechado para hacer resultados muy delante. Tampoco tenía una gran esperanza en Ardooie pero pude ser segundo, que sin duda fue el resultado que se salió de lo que podía esperar. El resto están dentro de la mejor previsión. En las dos Copas del Mundo, he podido estar cerca del top-10 que se resiste pero lo hemos rozado. Muy contento y con mucha ambición para lo que viene por delante", ha comentado el ciclista de La Vila Joiosa y del Burgos BH.

Nuevos retos

Ahora el corredor se tomará un pequeño respiro, para afrontar esta próxima semana el Campeonato de Europa junto a la Selección Española y a partir de mediados de mes nuevas citas de Superprestigio en Niel y de la Copa del Mundo en Bergen.