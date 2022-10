Felipe Orts subió al pódium en Bélgica por segundo año consecutivo, tras el de Leuven en 2021. Se trata de un gran resultado, además marcado por su prestación en la carrera donde respetó la lluvia durante la competición. Pronto, mostraron su fortaleza Sweeck, Hermans y el propio Orts para destacarse en las primeras vueltas. El alicantino llegó a rodar en cabeza con mucha ambición y cuando se produjo una nueva selección, solo quedaron Hermans y Felipe Orts por delante.

No pudo ser y el ciclista del Tormans hizo camino con el campeón de España unos segundos por detrás, intentando sus opciones hasta el final y en cualquier caso muy satisfecho por el pódium. Una segunda plaza que abre esta gira de cinco pruebas, por tres países y que ha empezado de manera muy positiva para los intereses de Orts y del Burgos BH.

Declaraciones del ciclista alicantino

Felipe Orts: "Estoy muy contento, la carrera ha sido en la que mejores sensaciones he tenido esta temporada. Es el mejor resultado de lo que llevamos y estar en el pódium con Sweeck y Hermans es para estar muy contentísimo. Notaba desde el inicio que me encontraba bien, he arrancado del grupo grande de salida y he aguantado pero cuando Hermans ha apretado ya no he podido seguirle. Al menos he mantenido a raya a Sweeck y me marcho con un pódium en Bélgica para buscar ya nuevos objetivos".

La estructura se traslada a República Checa para disputar este domingo la Copa del Mundo de Tabor, primera carrera de este certamen que afronta Felipe Orts esta temporada. Con ilusión y confianza gracias al gran nivel mostrado pero con la tranquilidad también de haber demostrado ya su imparable crecimiento en el barro.