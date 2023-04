El corredor británico Ethan Hayater (INEOS Grenadiers) se colocó al frente del Tour de Romandía tras imponerse con autoridad al sprint en la segunda etapa, disputada sobre un recorrido de 162.7 kilómetros entre Morteau y La Chaux-de-Fonds, en la que el valenciano Juan Ayuso acabó segundo.

La etapa arrancó sin James Knox (Quick-Step) y Sean Quinn (EF Education) y con varios corredores aspirando a una fuga que terminaron por formar Gleb Brussenskiy (Astana), Tom Bohli (Tudor) y Julien Bernard (Trek); este último repitiendo aventura tras intentarlo sin éxito el día previo e intentando situarse como puntero de la general.

El trío de cabeza llegó a disponer de casi cuatro minutos de ventaja hasta que el Jumbo-Visma comenzó a agitar el pelotón, pensando en la irrupción de las ondulaciones. Comenzó entonces el grupo a darle mordiscos a la renta de los escapados, que había caído por debajo de los dos minutos a 55 kilómetros de la meta a uno cuando quedaban 44 y ya había sido cazado Bohli.

Más allá de lo que sucedía en cabeza, el ritmo pasó factura a Ethan Vernon, quien quedó descolgado y con eso renunció a defender al final de la jornada el maillot de líder de la general. Agrupados los que estaban por delante a 29 kilómetros, todo comenzó a apretarse.

En busca de la victoria al esprint

La llegada de Le Communal abrió la puerta a diversas intentonas, que se acrecentaron a falta de seis kilómetros. El canadiense Michael Woods (Israel-Premier Tech) y el francés Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) en dos ocasiones, Matteo Jorgenson (Movistar Team), Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), Tony Gallopin (Trek-Segafredo)... todos fueron probando suerte en solitario o acompañados y frenados en sus intenciones.

Así, fue inevitable la llegada al sprint. En ese lance nadie pudo toser al británico Ethan Hayter. Segundo fue el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), valiente e intenso remontando por el exterior. Y tercero el francés Romain Bardet (Team DSM).

Ayuso lidera la clasificación de jóvenes

El triunfo permite a Hayter subirse de forma momentánea a lo más alto del cajón y acumular 18 durante su trayectoria, dos de ellos este año tras adjudicarse también el estreno de la Itzulia País Vasco. Además prolonga su idilio con esta carrera, en la que suma tres victorias, curiosamente una de ellas también en la segunda etapa pero de la edición del 2022.

Segundo en el global se sitúa el noruego Tobias Foss (Jumbo-Visma) a seis segundos, la misma desventaja con la que cuenta el galo Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step). Por su parte Ayuso queda al acecho en la cuarta posición a 11 segundos y encabeza la lucha por el maillot del mejor joven, con seis segundos de renta sobre el australiano Finn Fisher-Black, compañero de equipo.

Este viernes se celebrará la tercera etapa, una contrarreloj de 18.75 kilómetros con salida y llegada en Châtel-Saint-Denis.

Ayuso: "Me siento mucho mejor de la lesión"

El valenciano Juan Ayuso reaparece en el Tour de Romandía después de siete meses ausente por lesión. "Fue una gran pelea para llegar a su rueda y y tuve que venir desde atrás. Felicitaciones a él. Yo hice mi mejor esfuerzo. Intenté conseguir la victoria para el equipo y sí, creo que cuando lo damos todo tenemos que estar contentos. Creo que el miércoles sufrí un poco más con mi lesión, este jueves me siento mucho mejor. Así que me alegro de que las cosas vayan mejorando día a día, pero sigo teniendo la sensación de que mi forma no está ahí. No me preocupa mucho porque eso vendrá con el tiempo", comentó en declaraciones facilitadas por su equipo UAE Emirates.