Un problema mecánico en su bici le privó de ganar el Campeonato de España contrarreloj y este domingo tenía la opoortunidad de quitarse la espina en la prueba en ruta, pero Juan Ayuso se tuvo que confirmar con la segunda posición, al acabar a apenas seis segundos de Oier Lazkano (Movistar).

El de Vitoria se proclamó este domingo campeón de España tras completar en primer lugar un recorrido de 178 kilómetros y 3.150 metros de desnivel, con salida y meta en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial. El ciclista alavés, de 23 años, lideró la exhibición en la carrera de Movistar. Atacó a 26 kilómetros de meta y llegó a los últimos metros en solitario con seis segundos de ventaja sobre Juan Ayuso (UAE Team Emirates) y su compañero de equipo Alex Aranburu.

"Iba con calambres en los últimos diez kilómetros. Era una lucha simplemente para que el dolor y el sufrimiento terminasen lo antes posible", dijo al termino de la carrera Lazkano, que mostró un "agradecimiento inmenso a todos los compañeros. Debíamos aislar al resto y ser mayoría. Podía ganar cualquier", confesó.

El recorrido al que hicieron frente los ciclistas partió de la Lonja de San Lorenzo de El Escorial y atravesó los municipios de Valdemorillo, Navalagamella, Villanueva de la Cañada y Quijorna, con los principales obstáculo de la ascensión al Alto de la Cruz Verde y el Bosque de la Herrería, una zona protegida por Patrimonio Nacional.

Valoración de Juan Ayuso

Tras la carrera, Ayuso mostró su decepción por el resultado pero no por las sensaciones. Y avisó que volverá para ser algún día campeón de España. "Estoy contento por las sensaciones, ya sabía que iba a ser más o menos una carrera de ese estilo. Cuando sallí, tenía la esperanza de que todo empezase un poco más tarde, pero desde el principio no hubo mucho control y me tocó estar ahí en primera persona".

A ello, añadió el de Xàbia que "hay que dar la enhorabuena tanto a Oier como a Álex y también a todo el equipo en general porque han utilizado muy bien la superioridad numérica. Siempre tenían a alguien por delante y siempre eran varios".

Respecto a la oportunidad perdida de ser campeón de España, destacó que "ha sido un poco frustrante pero también divertido. Significa que tendré que volver a venir".

Clasificación:

1º Oier Lazkano (Movistar) 4h13:12

2º Juan Ayuso (UAE) +0:6

3º Alex Aranburu (Movistar) m.t.

4º Jesús Herrada (Cofidis) +0:10

5º Gorka Sorarrain (BAI Sicasal) +0:12.