Abandonan 130 ciclistas en una prueba en Villena tras el anuncio de controles antidoping

El pasado sábado 2 de marzo se celebraba la sexta prueba puntuable del Interclubs del Vinalopó. Una prueba ciclista integrada en el calendario oficial de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valencianana que reunía a más de 180 participantes. Sin embargo, sólo 50 cruzaron la línea de meta. Los otros 130 se retiraron alegando las más variadas excusas curiosamente tras conocese que la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) iba a hacer controles antidoping aleatorios entre todos los participantes.

Bajo sospecha

Una actitud que vuelve a poner en entredicho el mundo del ciclismo, azotado en las últimas décadas por numerosos escándalos de dopaje. El caso, que ha sido destapado por Ciclo21 ha puesto de nuevo el foco en la limpieza del ciclismo. Muchos de los retirados alegaron que se habían visto implicados en una 'montonera', una caída a pocos kilómetros pero en realidad, dicha caída afectó a muchos menos de los retirados. Averías y pinchazos fueron otros de los motivos esgrimidos para justificar el abandono.

Calendario del Interclubs Vinalopó / SD

Indignación entre los que sí pasaron controles

"Todos sabemos quién va y quién no. No es la primera vez que lo hace, pero en esta carrera iba en el cuarteto de cabeza y después desaparece. Ya estamos hartos de estas exhibiciones y de que cuando hay controles curiosamente los mismos de siempre no acaben las carreras para evitar el control. Pero claro, sin pruebas no podemos acusar, pero es muy evidente todo. El año pasado uno de ellos se salió de la carretera y se fue por el monte para no entrar en meta y evitar que los agentes antidopaje le pudieran efectuar el control. Así de triste…", relató a Ciclo21 uno de los participantes, quien quiso mantenerse en el anonimato para evitar posibles consecuencias".

También muy expresivo e indignado se mostró el segundo clasificado, Álvaro Marzà, que en sus redes sociales, estallaba: "Control anti-doping en Villena = pinchazos y retiradas. No es una fórmula matemática, es la pura realidad. A ver si se van tomando medidas que esto es un puto chiste. Por cierto, he pasado control. Tercero que paso. A ver si me dan los resultados y los publico", destacaba el ciclista.

Por su parte, la organización de la competición, el CC Interclubs Vinalopó hacía público un comunicado apostando por un ciclismo sin dopaje:

El Comunicado dice lo siguiente:

El Torneo Interclubs Vinalopó se enorgullece de ser un evento que defiende el ciclismo limpio y justo. Estamos comprometidos con la lucha contra el dopaje y creemos que es esencial para mantener la integridad del deporte y proteger la salud de los ciclistas.

¿Por qué estamos en contra del dopaje?

El dopaje es una trampa que da a los ciclistas que lo utilizan una ventaja injusta sobre aquellos que compiten de forma limpia. No solo es una falta de respeto hacia el deporte y sus valores, sino que también puede tener graves consecuencias para la salud de los ciclistas que se dopan.

¿Qué medidas tomamos para prevenir el dopaje?

El Torneo Interclubs Vinalopó se adhiere a las estrictas normas antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Todos los participantes en el evento están sujetos a controles antidopaje aleatorios, tanto antes como después de la carrera. Estos controles son organizados y controlados por CELAD (Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte).

¿Qué mensaje queremos transmitir?

Queremos enviar un mensaje claro a todos los participantes y aficionados al ciclismo: el dopaje no tiene cabida en nuestro deporte. Apoyamos a los ciclistas que compiten de forma limpia y honesta y estamos decididos a proteger la integridad del ciclismo.

¿Qué puedes hacer tú?

Si compartes nuestro compromiso con el ciclismo limpio, te animamos a que te unas a nosotros en la lucha contra el dopaje. Puedes hacerlo:

Informándote sobre las reglas antidopaje y las consecuencias del dopaje.

Denunciando cualquier actividad sospechosa que puedas observar.

Apoyando a los ciclistas que compiten de forma limpia y honesta.

Juntos, podemos hacer del ciclismo un deporte más limpio y justo para todos.