No me entero

Reconozco que ya no entiendo nada de fútbol. Cada vez me entero de menos. Estamos de parones de selecciones, pero han montado tal lío con la Liga de Naciones que ya no entiendo si son amistosos, si no, si valen para clasificarse, si te clasificas definitivamente, si vas a una final, si es final de verdad o no, si vale de algo o de nada, o si al final estamos echando la tarde. Tampoco hago demasiado por enterarme, porque he llegado a la conclusión de que al ciudadano ya no se le respeta. Partiendo de que el ciudadano es ya delincuente potencial en general, y que, ante la duda, hay que pensar dos veces todo lo que se te ocurra, al ciudadano también se le exige en estos tiempos pensar demasiado. En vez de ser ellos los que nos expliquen cómo funciona la falla, somos nosotros los que tenemos que esforzarnos por entender.



El '9'

En este grupo de tres equipos (un triangular de toda la vida) tenemos la posibilidad de ser primeros, si ganamos a Inglaterra. Contamos para ello con Paquito Alcácer, del que no sabíamos prácticamente nada desde el día que se fue. Ahora triunfa en Dormund, y en la Selección metió dos chufos. Bien por él, aunque no nos ponga lo más mínimo el asunto. Su marcha no fue un caso de alta traición, pero sentó a cuerno quemado. No nos lo esperábamos, aunque podíamos temerlo. Les venía bien a todos, jugador, comprador y vendedor. A todos...menos a los aficionados. Y, al fin y al cabo, no es lo mismo que se vaya ese jugador del este que vino para hacer carrera, que el que se crió en el club. Agua pasada no mueve molino. Que marque, que sea feliz. Nosotros, a lo nuestro.



Crack

También hemos podido ver a Kondogbia sucumbir con República Centroafricana ante Costa de Marfil. El 4-0 da que pensar, y aunque el jugador muestra estar con la cabeza muy, pero que muy bien amueblada, y ha llevado a cabo un ejercicio de coherencia, queda por saber si habría valido la pena esperar, o ya no tenía sentido, tras el Mundial. No deja de ser duro que un equipo como Francia prescindiera de un crack de sus características. No tuvo Deschamps el más mínimo gesto de complicidad con un jugador y un club al que, al menos, debería haber mirado con buenos ojos. En cambio, Batshuayi se quedó sentado calentando banquillo, mientras Lukaku marcaba dos tantos. No es buena noticia, porque el que contaba para la clasificación era éste contra Suiza, no el del miércoles contra Holanda, que es pachanga. Aunque ojo, que Holanda acaba de encalar a Alemania última de SU grupo. ¡Se avecina tormenta!



Indiscutible

Murillo fue titular en la victoria de Colombia ante EEUU pero leo que no estuvo fino. Lo importante es que no se lesione, que no estamos para fiestas en defensa, y que se convierta en la bestia expeditiva que todos esperamos. Mientras tanto, Rodrigo está a la espera de saber si jugará contra Inglaterra. Está pasando por una racha más discreta el jugador, pero sigue teniendo ese margen de confianza. Su cintura eléctrica se mantiene tras el verano, pero la pelotita no le entra. Debería ser indiscutible, pero tengo unos cuantos amigos en la grada que no opinan igual, y lamentan que no se hiciera caja. Yo leo su entrevista ayer en El País, hablando de desmarques, fintas, regates, de fútbol, en definitiva... ¡y me emociono! Igual soy yo, que no me entero de nada.



Lesionados

A todo esto, Guedes está con Santi Mina, respectivamente lesionados, haciendo horas extras, tratando de ponerse a punto, de recuperarse ambos para poder ponerse a competir. Desde la lesión que sufrió el año pasado y que trató de recuperar a pasos agigantados, no es el mismo el portugués, que no ha vuelto al nivel apoteósico de sus primeras intervenciones. Ninguno de los dos será de la partida contra el Leganés, previsiblemente. Un equipo que llega el sábado en horas bajas, tercero por la cola. En Mestalla, en horario de siesta de sábado, no queda otra que sumar tres puntos. Lo contrario sería entrar en debacle. Marcelino tendrá que manejar el banquillo con habilidad. Algo que sí hizo, sorprendentemente para mí, contra el Barça.



Nombres

Que el asturiano se adelantara en táctica y estrategia a Valverde, a quien se ha criticado en los últimos días por tardar un mundo en hacer los cambios en Mestalla, es sorprendente. No se ha caracterizado hasta la fecha nuestro entrenador por ser ágil a la hora de cambiar piezas en el césped, pero al final el runrún de la grada va haciendo mella, porque somos 'pesaos' pero con buena intención. Hasta el partido del sábado, nos distraeremos viendo las aventuras de Longoria de los Apeninos a los Andes. Va el hombre ojeando jugadores, y nos llegan referencias de América. Que si Pedriño, que si Araos, que si Almendra. Y no me entero. No sé quiénes son. El Planeta Fútbol es demasiado grande. Que el que venga, aporte más que lo que tienes en la cantera. Yo ya sólo pido eso.



