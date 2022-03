El verano se acababa y en las oficinas de Mestalla no se decidían a dar el paso definitivo por el mediocentro canario. Después de mucho esperar, Omar Mascarell valoró el interés ilicitano y se decantó por el proyecto del Martínez Valero. Con dos jornadas ya disputadas, el centrocampista aterrizaba en Elx procedente del Schalke alemán, con la carta de libertad bajo el brazo tras un dramático descenso a segunda división.

En su primer partido como jugador del Elche no disputó minutos en el empate frente al Sevilla por decisión del técnico, Fran Escribá, que prefirió aprovechar el parón de selecciones para terminar de integrar al canario en el grupo. Dicho y hecho, jornada cuatro, titularidad y primera victoria en liga. Desde entonces, el ‘21’ del Elche solo se ha perdido un partido de liga, en el meritorio empate ilicitano de la jornada 22 en el Santiago Bernabéu. Su sustituto en el once fue Raúl Guti, el gran perjudicado por la llegada de Mascarell. Las estadísticas no mienten, Omar es un fijo en el once, 23 titularidades y un único partido en el que salió desde el banquillo. Es el segundo jugador de la plantilla que más minutos ha disputado en liga: 1918’. Solo superado por el lateral colombiano Johan Mojica. Ambos son los únicos que han participado en las ocho victorias del Elche en liga. La cantidad de minutos que disputa el centrocampista canario podría dar pie a creer que su estadística de tarjetas recibidas sea alta, teniendo en cuenta la posición que ocupa en el campo. Sin embargo, al estar escoltado habitualmente por un jugador de perfil más destructor como Gerard Gumbau no tiene que emplearse al máximo en tareas defensivas, por lo que solo ha visto cuatro tarjetas amarillas. Precisamente con Gumbau ha formado uno de las mejores parejas en de mediocentros de la liga. Un equilibrio perfecto entre dos jugadores que se entienden a la perfección, conocen el juego como pocos y suelen interpretar lo que demanda el partido en cada ocasión. Mascarell es el tipo de jugador que no asiste ni mete goles, pero que cuando no está lo lamentas. Tanto Fran Escribá como Francisco desde su llegada han sido conscientes de la importancia del canario. Habitual autor de lo que se conoce como ‘penúltimo’ pase, es el responsable de canalizar el juego ofensivo del Elche. Su importancia en el equipo no se reduce a su aportación en el campo, pues desde su llegada ha demostrado ser un líder tanto dentro como fuera del césped, uno de esos que hace equipo.