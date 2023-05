Carlos Clerc, defensa del Elche CF, aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que para los jugadores del equipo ilicitano la temporada que viene, en la que competirán en Segunda, ya ha empezado, ya que indicó que lo que hagan hasta el final del campeonato influirá en el próximo curso.

"Hablo sobre todo del Martínez Valero, de esa comunión en los dos últimos partidos ante Rayo y Atlético. Son un punto para lo que viene, porque hacerte fuerte en casa te da la promoción o el ascenso", dijo el catalán, que reiteró que el Elche debe cuidar "esa comunión con la afición" en el Martínez Valero en lo que resta de campeonato.

El lateral avisó de que el Elche se está tomando muy en serio el final del campeonato y aseguró que la victoria ante el Atlético es una muestra de que el equipo no es un "caramelito".

"Nos sentimos en deuda con los aficionados, pero un equipo descendido que da la imagen que estamos dando y que corre como nosotros es un aviso para los rivales", afirmó Clerc.

"Vamos a ir a Getafe a intentar sacar los tres puntos", reiteró. Un mensaje del que a ben seguro tomó buena nota el Valencia CF, rival directo del conjunto madrileño por evitar el descenso.

De cara a este encuentro, además, el catalán explicó que no hay mayor motivación que contar con un entrenador como Sebastián Beccacece."Tiene una gran energía cada semana y o te contagias o no tienes cabida. Y eso nos viene muy bien", dijo Clerc, quien confío en que el Elche pueda aprovechar la "ansiedad y desesperación" del Getafe.

Cómodo en Elche

Clerc dijo sentirse cómodo alternando la posición de central y de lateral, si bien reconoció que jugar en el eje de la defensa es "más estresante" porque debe estar "más concentrado".

A nivel personal, el defensa dijo estar en un momento "feliz" tras un inicio complicado del campeonato. "Me encuentro cómodo en el campo y me siento querido por la gente y eso me hace coger impulso para el año que viene", explicó.

Clerc aplaudió la llegada de más técnicos al club para fortalecer el área deportiva y recordó que las claves para subir a Primera cuando jugó en Osasuna fueron "tener un grupo muy unido y hacerte fuerte en casa".

"Por eso en el Martínez Valero no puede ganar nadie. Los rivales tienen que saber cuando vengan que no es un campo fácil", concluyó.