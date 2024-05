Beccacece anuncia que deja el Elche

El entrenador argentino del Elche, Sebastián Beccacece, anunció este domingo, tras la derrota de su equipo (1-2) y quedar sin opciones de pelear por el ascenso, que abandonará el club al final de la temporada.

El preparador rosarino desveló que ya le había comunicado a los jugadores y al propietario, Christian Bragarnik, su intención de no seguir en la entidad en el caso de que el equipo no alcanzara la promoción.

Beccacece indicó que está "agradecido por su paso por el club" y pidió disculpas a los aficionados "no por no haber dado todo, sino por no poder lograr algo que se había despertado".

"Hoy nos pasó lo que pasó durante toda la temporada. Infinitas gracias a la gente", comentó el preparador, quien se hizo máximo responsable de que el Elche haya quedado sin opciones de pelear por el ascenso a una jornada del final.

"Los que se quedan lo volverán a intentar porque tienen las herramientas y el aprendizaje para llevar el Elche a Primera. Los que nos vamos lo hacemos con una sensación de haberlo dado todo, pero con el dolor en el alma de no haberlo conseguido pese a darlo todo", argumentó.

El argentino no tuvo reproches para el club en la confección de la plantilla y reiteró que el grupo trabajó siempre "con dignidad y compromiso".

"Me llevo un aprecio muy grande y el final no es el que hubiésemos deseado", apostilló Beccacece, quien insistió en que se le contrató para ascender al equipo y que al no conseguirlo "dejo este espacio". "Desde mayo no estuvimos a la altura de lo demandado y me hafo cargo", finalizó.