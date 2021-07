Lo que el fútbol te da, el fútbol te quita. Y viceversa. Unai Simón se reencontró con la gloria en los cuartos de final de la EURO, partido en el que España se impuso en una agónica tanda de penaltis ante Suiza.

Y si la selección ganó fue gracias en parte a las dos paradas clave en los penaltis que hizo el portero del Athletic, señalado tras su grave error en el encuentro contra Croacia y que costó a la Roja un gol en contra con el 0-0 en el marcador en los octavos.

"Al igual que hay que borrar rápido los errores (en referencia a ese fallo), también hay que resetear rápido los aciertos, por eso ahora hay que resetear y empezar de cero", manifestó Unai, quien fue elegido el jugador más destacado del partido por una de las marcas colaboradoras con la EURO.

"Cada partido es un nuevo partido, no nos podemos centrar en lo que ha pasado antes", insistió. "Para el partido de semifinales tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho, no nos podemos olvidar de lo que hemos hecho pero no nos podemos centrar en ello", añadió.

El portero, con la moral por las nubes tras su gran exhibición bajo palos, se mostró ambicioso con la fase final (semifinales y final) que se disputarán en Wembley. "Tenemos que ganar esta Eurocopa". La realidad es que España está solo a 180 minutos de la gloria y la plantilla está más enchufada que nunca. "Ahora toca pensar en disputar las semifinales, que pase quien pase, será un rival muy difícil".