La primera reacción de Baraja tras el 'atraco' en Montjuïc

Arbitraje muy favorable al FC Barcelona contra el Valencia CF en Montjuïc. En la segunda mitad los jugadores blanquinegros pidieron penalti por un derribo de Íñigo Martínez sobre Peter Federico y unos minutos más tarde Robert Lewandowski empató la contienda con un gol que no debió subir al marcador. En la sala de videoarbitraje estaba Jaime Latre, el mismo que no corrigió en su momento la decisión de no pitar el flagrante penalti sobre Fran Pérez en el Camp Nou, llueve sobre mojado.

"La acción es muy rápida, no sé lo que deciden y da gol. Hace el gesto de querer tocar el balón, pero no sé cómo lo ha valorado. Hay que ver si en esas situaciones se tiene que dar fuera de juego o no. En unos campos se da y en otros no. No sabes por dónde salir según en qué campos. A veces piensas unas cosas y después otras", aseguró Baraja en los micrófonos de DAZN.

El entrenador se ha reafirmado minutos más tarde en sala de prensa sobre una acción que cada minuto que pasa clama al cielo todavía más: "Lo que me parece que hay que comentar es que igual esta acción en otro campo, o en otro partido... igual es fuera de juego. Esto es lo que te deja... Uno levanta una mano y se pita penalti y en otro sitio no. Esto te deja descolocado. Pero no es porque sea el Barça. La acción me deja dudas. Fermín pasa por delante y molesta al portero, que pueda tener otra reacción. El árbitro ha visto otra cosa y no valoro casi nunca las situaciones arbitrales. Es interpretación pero me sorprende que a veces una acción se pita de una forma diferente en diferentes campos"