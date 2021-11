Xavi ya es nuevo técnico del FC Barcelona y llega con ganas de devolver al conjunto culé a las zonas más altas de la clasificación e incluso a intentar pelear por la liga. Por eso, una de las primeras medidas ha sido poner estrictas normas en el vestuario para que los jugadores no se relajen. Otra cosa que ha hecho el técnico nada más llegar al club ha sido fichar a un hombre de confianza como es Dani Alves, lateral con el que compartió vestuario.

Alves se ofreció al club antes de que llegara el nuevo entrenador, pero la llegada de este hizo que el fichaje se hiciera posible. Tras este ofrecimiento ha habido rumores de la posible vuelta de otros jugadores con los que Xavi compartió vestuario. Un ejemplo es Iniesta que sigue activo en China y que no dudó en responder a estos rumores. “Xavi no me ha llamado. En broma le he dicho que puedo ir para hacer algún rondo, pero poco más”, explicó el centrocampista. «Me gusta pensar en el presente y de momento es seguir jugando al fútbol», añadió.

Además, Iniesta también habló sobre la capacidad de Xavi para que el equipo remonte. “Xavi tiene la personalidad idónea para estar donde está. Tiene la parte conciliadora, pero también la personalidad necesaria. Ha sido capitán del Barça y de la selección española, sabe que todo funciona y no creo que tenga problema”, señaló.