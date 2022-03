Leo Messi está hundido en el PSG y tiene muy claro que quiere salir del club parisino este verano. Así lo explicó Eduardo Inda en su sección semanal de El Chiringuito de Jugones.

"Me dicen que Messi quiere salir este mismo verano del PSG, que está harto", aseguró el director de OK Diario. "Quiere volver al Barcelona y me dicen que la persona que lo frena es Joan Laporta. Xavi no lo vería mal, pero en el Barça lo frenan desde arriba", explicó Inda.

Hay que recordar que Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al Clásico, ya indicó que Leo Messi “tendrá las puertas abiertas y, mientras yo sea entrenador, como si quiere venir cada día. Como club le debemos un homenaje grande porque se lo merece. A partir de ahí, tiene contrato con el PSG. Pero tiene las puertas abiertas y las tendrá, lo que nos ha dado no tiene precio".

La economía culé y el limite salarial negativo del FC Barcelona hacen que la única opción es que aceptase jugar por le mínimo. No obstante, “la posibilidad que habría es que acabe jugando en Newell’s, pero quiere salir del PSG, no está a gusto en París", apuntó Inda.