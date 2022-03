Nicolas Anelka ha hablado para RMC Sport, donde ha criticado las elecciones de Leo Messi y Cristiano Ronaldo de irse a clubes exigentes en los últimos años de sus carreras. El exfutbolista francés después de jugar en varios equipos punteros de Europa, se marchó a China a los 32 años, y cree que los dos astros del fútbol deberían haber hecho lo mismo y no fichar por el PSG y Manchester United.

Carreras terminadas y bajo nivel de Messi

Anelka destacó sus exitosas carreras y le sorprendió el bajo nivel que está dando Messi en la Ligue 1: "Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo. Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo".

No han sido inteligentes

Además, añadió que tendrían que haber sido más listos para acabar sus carreras por todo lo alto: "Ambos deberían haber sido más inteligentes. Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo. No han sido listos. Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima. Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China".

Estadísticas de ambos

Messi no está cuajando buenas actuaciones en París, donde en liga solo lleva dos goles y en Champions League fue eliminado por el Real Madrid en octavos de final. Cristiano Ronaldo lleva 12 goles en la Premier, pero su equipo está quinto, fuera de puestos Champions para la temporada que viene. Además, fue eliminado, al igual que Messi, en octavos de final de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid. Por estas circunstancias, Nicolas Anelka criticó las decisiones de ambos.