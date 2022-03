No estaba siendo el mejor año para Leo Messi. Lejos de Barcelona, su casa, la temporada comenzaba repleta de ilusión en el PSG y se acabó convirtiendo en una pesadilla. Con problemas de adaptación y sin terminar de arrancar en cuanto a registros, fueron sucediéndose los meses.

Messi estaba pero no aparecía como antaño. Ya no era tan diferencial. Y la gota que colmó el vaso y que terminó por impacientar a los seguidores del PSG fue su actuación del argentino en la eliminación contra el Real Madrid en la Champions League.

Leo no apareció ni fue decisivo ni en París ni en el Bernabéu, donde se consumó la derrota final contra el vendaval blanco.

El siguiente partido en el Parque de los Príncipes ante el Girondins fue especialmente duro para Leo, que recibió una tremenda pitada de parte de su afición. Ni su mujer, Antonella, en la grada pudo evitar mostrar un rostro muy triste al ver el enfado de la afición con su estrella.

Se acabó: Leo Messi se va del PSG

Messi ha dicho basta. No está cómodo ni dispuesto a permanecer en un lugar con un ambiente tan hostil como el de París contra si figura.

Así lo aseguró el argentino Juan Simón, exfutbolista y exsubcampeón del mundo en Italia 90'. Pese a que Leo Messi tiene contrato hasta 2023 no seguirá en el PSG.

“El golpe fue muy duro, inesperado por la forma en que se dio el partido. Los silbidos son injustos. Lo que pasa es que este equipo había generado tantas expectativas, por cómo llegaron, después del triunfo en la ida, en el descanso había dos goles de ventaja... Y perder como lo pierden, pasa más por las formas que por el fondo.

Y si vamos a las formas, para mí Pochettino, que estaba en la cuerda floja, debería ser el menos cuestionado. En 150 minutos lo superó ampliamente, dentro del campo resuelven los jugadores”, dijo Simón en la ESPN, donde ejerce como comentarista.

“El PSG se tiene que empezar a reconstruir, porque lo de Neymar está terminado, y yo creo que lo de Messi también. No tanto por el club, sino de parte de él. Para mí, Messi termina la temporada y se va. A no ser que él esté pensando que tiene que llegar con mucha actividad al Mundial, pero la puede tener en otro club también”, siguió Simón.

El Mundial, cabe recordar, se celebrará en Catar entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de este mismo año 2022.

¿Cómo puede irse Messi del PSG?

Cuestionado sobre su forma de salir, ya que tiene contrato hasta 2023 y tendría que llegar a un acuerdo con el club o traer un traspaso, el internacional fue claro. “Siempre encuentras la forma de salir, él llegó libre, no hubo traspaso, de alguna forma lo puedes solucionar. Yo el domingo vi un chico abúlico, desconectado totalmente, con la cabeza en otra parte. Me da la impresión que va a ser difícil que esto vaya a tener marcha atrás”.

“Lo que sucedió fue muy duro para él. Seguramente París no creo que tenga un equipo tan competitivo como este año. Porque si no tiene el objetivo de la Champions, no tiene nada. ¿Vieron que aparecieron las pintadas en la sede, contra los dirigentes y Leonardo? ¿Seguirán los cataríes ahí? Si siguen, ¿seguirán dispuestos a seguir invirtiendo como ahora? Van a perder a Mbappé, a Neymar... ¿Cuánto dinero pusieron para quedar eliminados en octavos de final? Hay un montón de circunstancias”, zanjó Simón.