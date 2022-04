Pep Guardiola tiene encima de la mesa una mareante oferta de Brasil para dirigir el banquillo de la 'canarinha'. Una oferta que asciende a 12 millones de euros netos por temporada con un contrato de cuatro años de duración y que comprende desde el Mundial del Catar hasta el Mundial del 2026, el que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

Tite dejará el banquillo de la selección tras el Mundial de Catar y, después del cambio de presidente en la CBF, se quiere cambiar por completo el proyecto después de la Copa del Mundo. Ednaldo Rodrigues quería a toda costa que el nuevo seleccionador brasileño fuese Pep Guardiola.

Pero no lo ha podido conseguir y de momento se quedará sólo en una intenticón pues Guardiola no tiene ninguna intención de abandonar el Manchester City. En unas declaraciones en rueda de prensa, el de Santpedor dijo que está muy a gusto en Manchester y que, si de él dependiera, "renovaría diez años con el City", pero que no es posible.

Aunque ha manifestado en más de una ocasión que le gustaría entrenar algún día a una selección, aclaró que "ahora no es el momento". La 'canarinha' tendrá que esperar, al menos, hasta que deje la Premier League.

Y es que entonces podría ser el momento de embarcarse en la aventura del fútbol de selecciones. Una inquietud que Pep Guardiola quiere sacarse de dentro antes de dejar los banquillos de manera profesional.