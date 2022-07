Robin Le Normand brilla en la Real Sociedad y, como es natural, le han salido novias. El central francés, con contrato hasta 2024, ha despertado el interés de varios clubes del extranjero y entre ellos destaca la Fiorentina. El cuadro italiano necesita refuerzos para competir a buen nivel en la Conference League y ha puesto sus ojos en el Reale Arena.

Tal y como avanza La Gazzetta dello Sport, el defensa galo gusta en Florencia desde hace mucho tiempo. Es un viejo anhelo que se hace posible ahora que el equipo viola juega Europa y su contrato se acerca a su fin. Por ese motivo, la Real se ha puesto las pilas y se ha dado cuenta de que debe atarlo para no perderlo.

La Real Sociedad y Le Normand, en conversaciones para renovar

Las primeras reuniones para estirar el vínculo están en proceso. Obviamente, el cuadro txuri-urdin sabe que debe ofrecer una importante mejora salarial al francés, que ha crecido mucho desde su última renovación en el año 2020. Según el periodista Alfredo Pedullà, el cuadro del Reale Arena pide 28 millones en caso de que no se quede. La cláusula es de 50.

Estas cifras son inasumibles para la Fiorentina, que no podría ni plantearse este fichaje si no vende antes. En cualquier caso, es un aviso para otros clubes que pregunten por Le Normand. La Real tiene un proyecto ambicioso en el que ha incorporado a Ali-Cho y Brais Méndez y pelea por Take Kubo, por lo que no quiere dar un paso atrás perdiendo a su mejor defensa.