Tiémoué Bakayoko podría dejar atrás cuatro temporadas seguidas firmando cesiones, desde que el Chelsea abonara 40 kilos al Mónaco para hacerse con sus servicios allá por julio de 2017. Seguido por numerosos equipos, el internacional francés ha sonado con fuerza para reforzar la medular del Valencia CF, pero también al Olympique de Marsella. Precisamente el club presidido por Pablo Longoria podría estar muy cerca de firmar su incorporación, según publica 'Foot Mercato'.

La cifra del posible acuerdo no ha trascendido y además afirman que Igor Tudor, técnico de los marselleses, no está del todo convencido de querer incorporar al centrocampista. En este sentido y según el medio, el jugador podría haber dado el ok a un contrato por cuatro temporadas. Bakayoko sólo ha disputado 600 minutos con el Milan esta temporada, mostrando un rendimiento inferior al que mostró en sus anteriores etapas en el propio Milan, el Mónaco o el Nápoles.