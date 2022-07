Cristiano Ronaldo podría volver a Inglaterra en los próximos días, según ha informado The Athletic. El delantero portugués se reuniría con los directivos del Manchester United para conversar sobre su futuro en la entidad de Old Trafford. El jugador no se ha presentado desde que acabara la temporada pasada y no es seguro que se incorpore a la dinámica del equipo en los próximos días.

Lo que sí que haría en su vuelta a Inglaterra sería tener una conversación con el entrenador de los 'red devils', Erik ten Hag. El técnico neerlandés no se ha cansado de repetir ante la prensa que cuenta con el atacante para la próxima temporada, a pesar de que el portugués quisiera salir y jugar en un equipo Champions. Petición de traspaso Te puede interesar: Fichajes El United podría tener recambio para Frenkie De Jong Nada más arrancar el mercado de fichajes, se filtró que Cristiano Ronaldo quería salir este verano del conjunto mancuniano. De hecho, el jugador no se presentó a la pretemporada el día que estaba citado y el club afirmó que le había dado unos días de permiso por asuntos familiares. Sin embargo, los días han ido pasando y Ronaldo no ha aparecido por Old Trafford hasta el punto de que a menos de dos semanas de que empiece la Premier League, el jugador sigue sin haberse ejercitado con el grupo y no se sabe qué pasará con él.