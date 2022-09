Manuel Agudo 'Nolito' ya tiene nuevo equipo. La UD Ibiza ha anunciado de forma oficial el fichaje del andaluz que llega libre y firma por dos temporadas. El jugador llega a coste tras acabar contrato con el Celta la temporada pasada y tras haber sonado este verano para varios equipos de Primera División.

De esta manera, el futbolista de 35 años firma con el conjunto ibicenco de LaLiga Smartbank, competición que no es extraña para él y en la que ha jugado 38 partidos y ha marcado 13 goles. El extremo intentará ayudar a reconducir el mal inicio liguero del conjunto balear que solo ha conseguido un empate en cuatro partidos y que actualmente está en puestos de descenso.

Se une a Coke Andújar

Nolito no es el único fichaje en los últimos días de la UD Ibiza. El ex del Levante, Coke Andújar, fichó por el equipo de las Islas Baleares la semana pasada comprometiéndose por una temporada. El defensor de 35 años aportará experiencia al equipo en una liga, que al igual que Nolito, no es desconocida para él. Ha jugado 106 encuentros y ha marcado 15 goles en ella.