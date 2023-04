El delantero argentino tiene muchas papeletas para abandonar París el próximo verano. El PSG quiere que siga, como también pretende que Mbappé siga liderando los goles del equipo y no vuelva a forzar su salida al Real Madrid. Son muchos los rumores sobre la continuidad o no de varias de sus estrellas, por lo que la planificación deberá tener muy presente los fichajes. Rastrean el mercado para todas las líneas del campo, pero quizá donde más en la punta de ataque.

El dinero no es un problema, ya que la cartera catarí y la vista gorda de la UEFA permitirán cualquier movimiento que deseen hacer. El nombre marcado en rojo para reforzar el ataque del PSG no es otro que el de Victor Oshimen. El ariete del Napoli acumula la friolera de 22 goles en 26 partidos. Los italianos, que van camino de hacerse con la Seria A, no darán ninguna facilidad y se estima que el precio de salida supere los 100 millones de euros.