El culebrón de Ousmane Dembélé se está estirando hasta el final del mercado y ahora es la Premier League la que se acerca al galo. Al Chelsea, que ha estado tanteando su fichaje desde que arrancó la ventana de fichajes, se ha sumado el interés del Tottenham.

Si no cambia nada el extremo francés seguirá en el Barça, un desenlace que no quiere ninguna de las partes. Sin embargo ninguna de ellas cede en sus pretensiones económicas. Los 20 millones que el club de la ciudad condal pidió al Paris Saint-Germain son una cifra que difícilmente pagará algún club por un futbolista que se queda libre en junio.

De todos modos, Marca informa de que hay conversaciones entre el Chelsea y el Barcelona para buscar un acuerdo de última hora. Thomas Tuchel ya dirigió a Dembélé en el Borussia Dortmund en la temporada 2016/17, en la que el extremo mostró su mejor versión y convenció al equipo culé para ficharlo como sustituto de Neymar a cambio de 140 millones de euros.

Por su parte, el Tottenham también le ha tanteado pero no puede asumir la ficha que percibe en el Barça. Antonio Conte quiere contar con Dembélé pero el mosquito no ha accedido a rebajarse el sueldo para firmar por el equipo londinense. Si nada cambia, el francés no cambiará de equipo en este mercado.