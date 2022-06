César Azpilicueta lleva meses en la órbita del FC Barcelona, pero su situación se está complicando sobremanera. El navarro terminaba contrato y Roman Abramovich iba a dejarle salir a pesar de tener el Chelsea una cláusula unilateral para renovarlo hasta 2023. Todd Boehly, sin embargo, ha cambiado la hoja de ruta y ha ejercido esa opción.

Ahora el fichaje es mucho más complejo, pues culés y blues deben ponerse de acuerdo. El plan de Joan Laporta y Mateu Alemany era ficharlo gratis y este movimiento les ha pillado a contrapié. Xavi Hernández, sin embargo, sigue queriendo tener al internacional español en su plantilla para dar un salto de calidad en la defensa.

El Chelsea sigue esperando una oferta del Barça por Azpilicueta

En las oficinas de Stamford Bridge son más que conscientes del interés culé y, de hecho, el único objetivo es venderlo. Para eso se ha ampliado el contrato. En un principio el Chelsea no exigirá una gran cantidad por un doble motivo:

Le queda un año y si no es traspasado ahora se irá gratis

y si no es traspasado ahora se irá gratis El club está agradecido al jugador y no quiere bloquear su salida

En el Camp Nou, sin embargo, no ha gustado nada saber que hay que pagar. Las cuentas culés son limitadas y objetivos ambiciosos como Koundé, Bernardo Silva o Lewandowski acaparan los millones de los que dispone Laporta para fichar. Azpilicueta, según informa The Sun, no va a pedir el transfer request porque confía en alcanzar un entendimiento, pero la realidad actual es que el Barça todavía no ha movido ficha.