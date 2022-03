El genial futbolista italiano acostumbra a ser tendencia por sus actos fuera del campo. En esta ocasión, Balotelli ha concedido una entrevista en la que repasa su carrera deportiva, en la que ya ha jugado en varios países y multitud de equipos a pesar de no ser demasiado mayor, apenas 31 años.

Recién estrenada su vuelta a la selección, el italiano se compara con Messi y Cristiano: "Si hablamos de calidad, nunca he tenido nada que envidiar a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Por supuesto que perdí muchas oportunidades en mi carrera para llegar a sus niveles, y mi mente me ha llevado a cometer errores. Claro, ahora mismo no puedo decir que esté al nivel de Cristiano Ronaldo o Messi. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles, soy sincero".

También tuvo tiempo de acordarse de su paso por el Manchester City, en el que podría haber logrado más de no haber salido: "Mi mayor error fue dejar el City. Si no me hubiera ido del City, habría ganado al menos un Balón de Oro".

Sus números en Turquía

La alta consideración de si mismo que tiene Balotelli puede deberse a sus grandes números en la actualidad. El italiano milita en el Adana Demirispor turco, y ya ha anotado 11 goles y ha repartido 5 asistencias.