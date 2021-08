El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que fue undécimo en el ridículo y lluvioso Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial, resuelto a dos vueltas por detrás del coche de seguridad, mostró su malestar este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps. "Prefiero no decir nada. Estoy el once, a una posición de los puntos, nos estamos jugando mucho en el campeonato de constructores. Nos estamos jugando bonus, nos estamos jugando muchas cosas. Muchos han tenido las Navidades anticipadas porque, hoy, sin poder correr, que te den los puntos, es un shock", dijo el piloto de Alpine en declaraciones a 'DAZN F1' .

"Nosotros no tenemos nada que decir. Nosotros lo que más nos interesa es la seguridad y que se nos escuche en temas de seguridad. Y luego los temas deportivos, o de puntos, o de marketing o lo que hayamos hecho... porque estas últimas tres vueltas, supongo que son más una operación de márketing para dar tres vueltas, decir que no se podía (rodar), dar los puntos y todos contentos. Porque sin estas tres vueltas los puntos no se podían dar, me parece", continuó el ovetense, para el que, eso sí, "fue correcto" detener la carrera aunque le pareció "extraño que se dieran puntos", porque "no fue una carrera".

"Creo que fue la decisión correcta la de detener la carrera dadas las condiciones. Pero creo que es extraño que se hayan repartido puntos este fin de semana", indicó el doble campeón mundial asturiano este domingo en Spa. "No fue una carrera. Sólo fue una situación de bandera roja en la pista y solo condujimos vueltas detrás del coche seguridad, por lo que no fue una carrera", afirmó Alonso.

"Todos los involucrados hicieron todo lo posible, por lo que no es culpa de nadie, pero ha sido una pena lo sucedido", comentó el ovetense, que sigue undécimo en el Mundial, con 38 puntos. "A pesar de todo esto, los espectadores estuvieron impresionantes durante todo el fin de semana y fue bueno verlos de regreso aquí sin que les importasen las condiciones climáticas", manifestó Alonso en un circuito en el que ganó dos veces las Seis Horas de Spa en el Mundial de Resistencia, que se adjudicó con Toyota la Súper-temporada 2018-19.