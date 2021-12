Max Verstappen, reciente campeón del mundo de Fórmula 1, se rinde al talento y espíritu competitivo de Fernando Alonso. Tanto es así, que está como loco por verle pelear junto a él por el título la próxima temporada.

«Me encantaría verle de vuelta en la parte delantera. Se lo merece, es un bicampeón mundial de Fórmula 1 y es muy bonito hablar con él y ver cómo piensa», aseguró en una entrevista de David Coulthard para Car Next.

«Cuando yo competía en el karting ya me gustaba mucho el estilo, porque nunca se rinde y es un verdadero luchador. Desafortunadamente, durante los últimos años no ha podido pelear con los que estaban en las primeras posiciones. No ha tenido coche, pero me gusta su actitud, está realmente 'on fire'», prosiguió el piloto de Red Bull en referencia a Fernando Alonso.

Y es que a pesar de su edad, confiesa el neerlandés le llama la atención “su gran motivación para continuar en Fórmula 1 y querer estar durante más tiempo deseando siempre ganar y dar lo mejor de sí... para mí es muy bonito».

Una amistad que podría romperse

Max Verstappen dejó claro que mantiene “una muy buena amistad con Fernando Alonso”, aunque si los dos llegasen a pelear por el Mundial tiene pocas dudas de que eso podría llegar cambiar.

"Por supuesto. Sería una historia diferente, pero nos respetaríamos mucho entre nosotros», concluyó el actual campeón del mundo de Fórmula 1.