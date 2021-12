Fernando Alonso se enfrentará en 2022 a una nueva temporada en la Fórmula 1 en la que espera estar entre los mejores y luchar por las victorias en cada carrera. ‘El Plan’ pasa por volver a ganar, por intentar ser de nuevo campeón del mundo pero… a sus 40 años ¿es la edad un problema?

"Respecto a mi edad, me siento bien. Lo siento como una ventaja, ¿sabes?. Cuando llego a los circuitos, los conozco. Incluso ahora, todos están probando este neumático de 18 pulgadas y yo los conozco muy bien del WEC (Mundial de Resistencia)", indicó el piloto español tras los test en Abu Dabi.

Fernando Alonso habló sin tapujos de este aspecto ante la prensa internacional dejando claro que, a su juicio, esto no va a constituir un problema para volver a ganar. “El único problema de la edad es que tienes que tener la motivación para seguir en un deporte que te exige 300 días fuera, debes tener el deseo y el estilo de vida que te permita dedicarte al deporte. Pero a parte de eso, el resto son todo ventajas", indicó el asturiano.

Y es que para Fernando Alonso, ahora mismo, “mi momento en la vida es fantástico para disfrutar de la Fórmula 1 y además físicamente los coches de ahora no son tan exigentes como en 2004 ó 2005, donde la edad sí podía limitar. Hoy -refiriéndose a este miércoles- he dado 148 vueltas y ahora me voy a entrenar en Dubai al karting, y luego correr las 24 Horas de Dubai el viernes. Podría haber hecho 300 vueltas hoy”.

Está en forma, se siente fuerte, y además tiene muy cerca el ejemplo de Alain Prost. El piloto francés, tras dejar la Fórmula 1, regresó al año siguiente para lograr su tercer título mundial con 38 años.

Plan especial de entrenamiento

En cuanto a si necesita un plan especial de entrenamiento, bromeó al asegurar que estaba “superfuerte y listo (muestra bíceps entre risas)... podría empezar la temporada la próxima semana en Bahréin”.

Ya más en serio, explicó que está programando “una nueva preparación para el año que viene, pero no porque el coche vaya a ser diferente, creo que va a ser muy similar en término de pilotaje, fuerzas y tiempo por vuelta, sino porque el pasado invierno no pude hacer una preparación propiamente dicha, llegué muy justo al inicio de Bahréin, sin un programa físico de verdad, así que este invierno quiero hacer más”.

"No voy a entrenar igual ahora que tengo 40 años que cuando tenía 23, tengo que entrenar más"

En este sentido, aclaró que, como es lógico, no iba “a entrenar igual ahora que tengo 40 años que cuando tenía 23, tengo que entrenar más, tengo que estirar más, hacer una rutina diferente de comidas y hacer otras muchas cosas para estar en la misma forma y con la misma fortaleza”.

Algo que le obligará a una dedicación mucho mayor que en el pasado. “Estoy listo para hacer estos sacrificios mayores, para eso he vuelto también. Es el plan para el invierno, estar tan fuerte como pueda y para ello tengo que hacer más que otros pilotos ya que soy mayor que ellos”. De hecho, tras la marcha de Kimi Raikkonen, es el más ‘viejo’ de la parrilla.