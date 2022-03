Si Fernando Alonso quería ir de ‘tapado’ esta temporada, al menos al inicio en Bahréin, lo va a tener complicado. Y es que pocos dudan de que el español sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla. Menos aún si como Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1, conocen tan de cerca el ‘gran circo’.

Es por ello que el ahora analista televisivo tiene claro que la edad del asturiano no va a ser un impedimento para ganar un tercer campeonato pues considera que está en buena forma.

Además Fernando Alonso, a punto de cumplir 41 años, es el piloto más veterano de la actual parrilla de Fórmula 1 y su experiencia, destaca Martin Brundle, podría jugar a su favor. Eso sí, en un equipo adecuado.

"Si Fernando estuviera en el Mercedes, creo que tiene potencial para ganar un campeonato. Así está pilotando. Parece que todavía tiene la vieja agresividad. Está en tan buena forma mental, física, la hidratación, nutrición. La barrera de la edad no existe. Los coches no son tan físicos con las cargas absolutas. Con dirección asistida no son tan físicos como solían ser", indicó a la revista británica Autosport.

Algo muy diferente a su época ya que ahora los ‘veteranos’ “no están todos tan destrozados y cogeando como los de mi generación, que recibieron algunos golpes en la cabeza. Están en buenas condiciones. Y tienen experiencia, sobre todo con el cambio masivo que acabamos de tener en la regulación. Creo que Fernando sigue siendo uno de los mejores de la parrilla".

Entre los grandes favoritos al título para muchos

Y no es el único que lo piensa. Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del Rally Dakar, conoce mucho al piloto ovetense de su etapa como piloto oficial de Toyota Gazoo Racing. En este sentido, el qatarí tiene muy claro que Fernando Alonso es su favorito para la temporada 2022, adelantando que dará la sorpresa en las primeras carreras con Alpine F1.

“A partir de ahora creo que todo va a estar más igualado y abierto en la Fórmula 1. Para mí, Fernando tiene la mejor carta de presentación sobre el resto de pilotos. Es un luchador, también algo mayor que el resto, cierto, pero por eso también más experimentado. El año pasado ya se demostró capaz de luchar por ganar un Gran Premio con un coche que no era el mejor. Creo que va a sorprender a todos en las primeras carreras. Es mi favorito para este año”, destacó Nasser Al-Attiyah en declaraciones a Marca.