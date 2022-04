Faltaban 14 vueltas para el final y el motor de Fernando Alonso dijo basta en el Gran Premio de Arabia Saudí. El piloto español tuvo que retirarse cuando estaba peleando por colocar a su Alpine en la sexta posición de una carrera en la que las sensaciones estaban siendo muy buenas.

Supuestamente, desde el principio se especuló con que su A522 sufrió unos problemas en la unidad de potencia, aunque esto no fue exactamente así. Laurent Rossi, director ejecutivo de Alpine, ha desvelado que el motivo del abandono de Fernando Alonso fue un fallo en la bomba de agua del motor Renault.

"Rápidamente encontramos el problema. No es el motor, sino la bomba de agua. Esto provocó un problema de refrigeración y después una serie de acontecimientos: el motor se enfriaba menos, el aceite se calentaba... creando más problemas", comentó Laurent Rossi al medio francés Auto Hebdo.

"Fernando pudo seguir conduciendo y el motor funcionaba, pero obviamente no en condiciones ideales. Preferimos detenerlo, ya que la bomba de agua había fallado. Ya hemos identificado la causa del problema y espero que lo hayamos corregido para Melbourne", subrayó el director ejecutivo de Alpine.

"Es un problema de juventud de los nuevos componentes, que están funcionando por primera vez y que aún no hemos tenido la oportunidad de validar, como es el caso de todos los equipos. La buena noticia es que no es algo estructural y no hay que cuestionar el motor en sí, ni su diseño, ni su arquitectura, porque el motor hace lo que se espera de él", añadió Rossi.

Caminando sobre el alambre

Lo peor de todo, sin embargo, es que Fernando Alonso deberá estrenar la tercera unidad en Australia. Un contratiempo enorme pues, recordemos, el reglamento sólo permite tres unidades de motor de combustión interna para toda la temporada.

Alpine detectó problemas en Bahréin tras la carrera, y en Arabia Saudí este problema en la bomba de agua del motor. Fernando Alonso necesitará, por tanto, en el tercer Gran Premio del curso, la tercera y última unidad del motor permitida en Australia.

Fue el propio Laurent Rossi el que confirmó que el motor utilizado en Arabia Saudi por Fernando Alonso está "perdido", así que no queda otra que caminar por el alambre y que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 salga con la tercera unidad en Australia.

"El problema es que la bomba de agua está integrada en el motor. La bomba de agua terminó desintegrándose y cayendo en el motor. Si hubiéramos querido repararlo, habríamos tenido que romper el sello, así que el motor está perdido para nosotros. Aunque su integridad no se vea directamente afectada, para nosotros es un motor menos", concluyó el CEO de Alpine.