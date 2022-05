Las W Series arrancan este fin de semana junto al estreno del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, y lo hace una temporada más con las valencianas Nerea Martí y Marta García, y la barcelonesa Belén García, este año compañera de equipo de la de Albalat dels Sorells. Doble cita en el circuito urbano diseñado para la ocasión. Martí cerró su primer año en el campeonato con la cuarta posición en la clasificación general, siendo, además, la mejor rookie. Para esta temporada seguirá con el número 32 y correrá con el equipo Quantfury y compartirá escudería con su compatriota.

Nerea Martí ha seguido su preparación física y mental en el Centro de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) del Circuit Ricardo Tormo y tiene claro su objetivo para esta temporada 2022, que no es otro que «progresar cada carrera y dar lo mejor de mí. Aunque quiero ganar, no me focalizo en los resultados».

Marta García, por su parte, afronta su tercera temporada y correrá para el equipo Cortdao junto a Fabienne Wohlwend.

El viernes tendrá lugar la sesión de entrenamiento, el sábado la clasificación y la primera carrera (20:30 horas), y el domingo la segunda carrera (16:35 hrs.). Las dos carreras se podrán seguir en directo por Teledeporte.

CALENDARIO W SERIES 2022

6-8 de mayo, Miami, Estados Unidos

20-22 de mayo, Barcelona, España

1-3 de julio, Silverstone, Reino Unido

22-24 de julio, Le Castellet, Francia

29-31 de julio, Budapest, Hungría

7-9 de octubre, Suzuka, Japón

21-23 de octubre, Austin, Estados Unidos

28-30 de octubre, Ciudad de México, México

LA PARRILLA DE 2022

Cortdao: Fabienne Wohlwend y Marta García

Jenner Racing: Jamie Chadwick y Chloe Chambers

Quantfury: Belén García y Nerea Martí

Click 2 drive: Alice Powell y Jessica Hawkins

Puma: Emma Kimiläinen y Tereza Babickova

Racing X: Abbi Pulling y Bruna Tomaselli

Sirin Racing: Beitske Visser y Emely de Heus

Scuderia W: Sarah Moore y Abbie Eaton