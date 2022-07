Campos Racing afronta otro emocionante fin de semana de carreras de la temporada 2022 de FIA Formula 2, que se desarrollará en el circuito de Hungaroring situado en las inmediaciones de Budapest. Siguiendo la tradición de su fecha en el calendario en pleno verano, Hungaroring promete ser otra desafiante prueba tanto para pilotos como para máquinas, pero sin olvidar que, igual que en temporadas recientes, la lluvia y las tormentas podrían hacer acto de presencia para añadir aún más emoción e incertidumbre.

El equipo español disputará esta décima cita, de las catorce que conforman el calendario, con las máximas ganas y motivación. Pese a que la fortuna no acompañó al equipo en Le Castellet, Campos Racing quiere retornar a la forma exhibida en Spielberg. Allí, el británico Olli Caldwell lograba con una trabajada sexta posición en la carrera dominical sus primeros puntos de la temporada.

Por su parte, el español Roberto Merhi, que en las últimas carreras ha tomado el asiento del lesionado Ralph Boschung en el MoonMobile Dallara, subió al podio tras una impecable actuación en su retorno al campeonato.

Hungaroring es comúnmente conocido como el 'Mónaco sin los muros' como consecuencia de su trazado lento y sinuoso. La configuración del circuito es por tanto un cambio respecto a los rápidos trazados de Silverstone, Red Bull Ring o Paul Ricard. Con gran carga aerodinámica, el circuito no es demasiado exigente con los neumáticos puesto que el asfalto no es abrasivo. Además, los adelantamientos resultan difíciles y complicados y es por ello que la clasificación toma un protagonismo vital durante el fin de semana. De otra forma, hay que ser creativo con la estrategia para remontar posiciones. Pirelli ha escogido los compuestos amarillo-medio y rojo-blando de su neumático P Zero para este fin de semana.

Horarios de la Fórmula 2 en Hungaroring

Tanto los entrenamientos libres como la sesión de clasificación tendrán lugar el viernes a las 10.40 y 18.30 respectivamente. Ya el sábado, la carrera al sprint comenzará a las 18.00 mientras la principal del domingo, con parada en boxes obligatoria para cambio de neumáticos, tendrá lugar a las 11.35. Todos los horarios son en huso español. La acción del fin de semana se podrá seguir en directo a través de DAZN.

Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing): “Volvemos a contar con Roberto (Merhi) en el MoonMobile de Ralph (Boschung), quien sigue su recuperación. Tras el gran fin de semana en Austria se nos hizo algo más cuesta arriba en Francia. En Hungría volveremos a contar con un compuesto de neumático más blando que creo que nos permiten ser optimistas tanto con Roberto como con Olli (Caldwell) de sumar un buen botín de puntos".

Roberto Merhi (Piloto de Campos Racing en FIA Formula 2): “Voy a Hungría con muchas ganas. La última vez que estuve allí fue en 2018 donde conseguí un quinto puesto en la carrera de F2. Es un circuito que me trae grandes recuerdos pues firmé allí una de mis mejores carreras en World Series en 2014 e hice probablemente mi mejor clasificación en F1. Espero que podamos traernos a casa un buen resultado y estar al mismo nivel que en Austria. El objetivo es meternos en los puntos para quitarnos el mal sabor de boca de Paul Ricard".