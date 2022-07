Carrera complicada pero al final con puntos para Fernando Alonso y para Esteban Ocon. Los dos Alpine, que acabaron octavo y noveno, tuvieron una dura batalla durante toda la carrera. Algo que provocó que el asturiano se quejara por la radio al equipo de la defensa de su compañero. Sin embargo el asturiano ha hecho un balance positivo de cómo ha terminado el fin de semana en Hungaroring.

"Cada punto cuesta. Otra vez una carrera en la que salíamos en buena aposición y nos ha costado sumar puntos. El octavo, bien, después de mucha lucha. Esta lluvia del final trajo bastante estrés cuando no lo necesitábamos, pero, bueno, contento", ha analizado el asturiano.

"He tenido que levantar en la curva uno, la dos y luego en la cinco, sobre todo, que iba por fuera de él. Fue bastante agresivo en la primera vuelta. Levanté y así no nos tocamos. Al final me dejó pasar y acabamos octavo y noveno. No hubiese cambiado mucho para el equipo. Lo importante es estar cerca de McLaren y hoy hemos sumado los mismos puntos que ellos en una carrera complicada. Positivo el resultado", explica Alonso tras el 'pique' en pista con Ocon.

Finalmente Alonso se ha querido acordar de su equipo: "Llevamos un julio intenso, con cuatro carreras en cinco fines de semana, así que a descansare un poco. El equipo, también. Nosotros, al final, venimos de jueves a domingo, pero la gente que monta y desmonta el garaje la verdad que se merece un poco de descanso".