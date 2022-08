Fernando Alonso es el piloto más veterano de parrilla a sus 41 años y termina de firmar un contrato multianual con Aston Martin. Su retirada no parece que vaya a llegar a corto plazo, aunque tampoco da la sensación de que vaya a alcanzar el récord que ostenta Louis Chiron. El monegasco, de hecho, corrió su última carrera en la Fórmula 1 con 55 años y 9 meses.

Un registro prácticamente imposible de alcanzar teniendo en cuenta la exigencia actual del ‘gran circo’, pero que no minimiza en absoluto los méritos del piloto asturiano sobre la pista. Tanto es así que esta temporada los elogios no paran de sucederse con él tanto dentro como fuera del paddock. Es por ello que resulta ciertamente complejo aventurarse a poner una fecha a su retirada definitiva, aunque algunos como Damon Hill se han atrevido a hacer un pronóstico.

El piloto británico, que ha ensalzado a Fernando Alonso en más de una ocasión esta temporada, considera que “está trabajando a toda máquina y se le ve muy fuerte y con un vigor increíble. Y, por supuesto, hay que recordar que Fangio, empezó tarde y ganó incluso siendo muy mayor (logró su quinto título en 1957 a los 46 años). Demostró unos nervios de acero y una habilidad increíble, que es lo mismo que atesora Alonso”, señaló en el podcast de la 'F1 Nation'.

El campeón del mundo de 1996 considera que “estar aquí depende de si te gusta o no. Si tienes suficiente energía y te mantienes en buena forma, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir adelante? Voy a elegir un número... ¿Cuándo se va a retirar? Creo que se retirará cuando tenga 44 años", subrayó Hill. Es decir, dentro de tres temporadas, en el año 2025.

Los 40, una barrera psicológica

En este sentido, el expiloto quiso también recordar que en su caso se retiró “cuando tenía recién cumplidos los 39 años. Siempre tuve en mente que los pilotos de carreras deberían parar antes de los 40 años. Creo que posiblemente porque mi padre siguió compitiendo hasta los 45 años y recuerdo que los periodistas decían: 'Realmente debería dejarlo ya'. Así que creo que eso se me quedó clavado. 1999, ahí fue cuando terminé de correr”.

Algo que ya empezó a pasar por su cabeza al inicio de esa temporada, cuando “fuimos a Melbourne y teníamos las fotografías de nuestro equipo. Recuerdo estar de pie junto a los nuevos pilotos que se incorporaban y me di cuenta de que tenían 20 años menos que yo. Me sentía como un invitado a una fiesta y los niños tenían 20 años menos que yo, me sentía un poco incómodo”.

Es ahí cuando Damon Hill comenzó “a dudar si debería o no salir junto a los chavales en la F1 a los 40 años. Eso es lo que pensé y al final decidí retirarme". Afortunadamente, por la cabeza de Fernando Alonso no pasa nada de esto. Al menos de momento. Más bien es todo lo contrario.

Es más, continúa empeñado en intentar volver a ser campeón del mundo, desborda ilusión y sabe que el próximo año, con Aston Martin, podría volver a tener una nueva oportunidad para conseguirlo.