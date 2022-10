"Quería ganar en Singapur y más saliendo desde la pole. Sabía que en seco me iba a costar coger el ritmo en las primeras vueltas porque en los libres tuve problemas con el balance de frenos y no pude coger buenas sensaciones. Mi rival en primera fila ha reaccionado más rápido que yo y me ha adelantado. Luego he tratado de defender el segundo puesto pero ha sido imposible. Me he puesto tercera y cada vez iba mejor, alejando a la piloto que tenía detrás. Al final he sido tercera y por eso salgo contenta, porque en condiciones de agua estoy ahí y en seco, a pesar de todo, he podido subir al podio. Viajaré a Austin con confianza. ¡Allá vamos!”.

Marta García roza el podio, y pesadilla de Nerea Martí en Hungría Con estas palabras explicó la valenciana Marta García la carrera de su primer podio del año en las Women Series, donde brilló tanto en la clasificación con la 'pole' como en carrera, donde demostró ser una de las pilotos más rápidas en seco. Y todo en una carrera que se decidió en la última vuelta tras una intervención del coche de seguridad. Con el crono regresivo a cero la carrera se relanxzó con solo una vuelta para la bandera a cuadros y Marta pudo confirmar la tercera plaza para culminar un gran fin de semana. Con esta tercera posición Marta sube al sexto puesto de la general con 45 puntos, antes de viajar a Austin (Texas) para correr en el Circuito de las Américas el 21 y 22 de octubre. Nerea Martí, lejos del podio La también española Belén García fue cuarta, mientras que la también valenciana Nerea Martí se tuvo que conformar con la 12ª posición y es séptima en la general, con un punto menos que Marta García y 14 menos que Belén, que es quinta.