Fernando Alonso está deseando que esta temporada llegue a su fin para subirse al Aston Martin. Este año ha sido difícil y ha sufrido muchos contratiempos, pero a sus 41 años el 'Nano' mantiene la ilusión y la ambición del primer día. Sin embargo... ¿a qué podrá aspirar en 2023?

Hasta ahora el mensaje del futuro equipo del ovetense era tremendamente optimista. Se habla de revolución en el monoplaza y la mejora a lo largo de 2022 es palpable, pero la escudería ha moderado el discurso. Tras el fracaso de 'El Plan' es el turno de 'La Misión' del ovetense. Eso sí, su contrato es multianual y hay tiempo.

Aston Martin se fija objetivos más conformistas para 2023

Los seguidores de Fernando Alonso han quedado decepcionados con su paso por Alpine y muchos sueñan todavía con su tercer título mundial. Sin embargo Aston Martin confirma que la temporada que viene no será. Así lo ha revelado Tom McCullough, su director de rendimiento.

"Queremos liderar el grupo medio y luego avanzar desde ahí", explica. Eso sí, confía en tener un año mejor que este, en el que fueron el penúltimo coche durante meses y ahora ocupan el séptimo lugar: "Para hacer eso, tenemos que ser agresivos. Tratamos de ser lo más agresivos que pudimos este año, pero con el límite presupuestario y los recursos disponibles ha sido difícil".

Fernando Alonso llega a un equipo en línea ascendente

A pesar de que el título, las victorias y los podios no serán el objetivo, Aston Martin va de menos a más. Ya lo ha hecho a lo largo de 2022 y espera seguir progresando en 2023, aunque eso no cumpla con las ilusiones de aspirar a todo. Con esto la escudería se pondría al nivel de Alpine y McLaren. Por lo que Alonso sería rival directo de Ocon y Gasly. No faltará la diversión.

"Tenemos que juntar todas nuestras ideas y aprendizajes de este año para hacer un coche significativamente mejor", insiste McCullough. El dirigente destaca los fichajes de personalidades como Dan Fallows y Eric Blandin y confía en que el trabajo dé sus frutos: "Los nuevos miembros del equipo se han acomodado bien. Hay muchas ideas nuevas y están complementando las habilidades y la experiencia".