Jarro de agua fría para Fernando Alonso: su Aston Martin es ilegal. La FIA ha cambiado sin previo aviso el reglamento técnico para 2023 con el equipo del asturiano y Mercedes como principales damnificados. Una decisión que no ha gustado nada a Lawrence Stroll y a los ingenieros de la firma británica.

La escudería ha sufrido mucho para adaptarse al reglamento de 2022 y ha tenido un año de menos a más, donde al principio no salía nada y al final fue regular en los puntos. Pese a estas mejoras el coche de la próxima temporada no es una evolución sino una completa revolución, con la que se espera dar un salto de calidad y ser, como mínimo, el cuarto equipo de la parrilla por delante de Alpine y McLaren.

El alerón trasero del Aston Martin, ilegalizado por la FIA

Los problemas de Fernando Alonso con la Federación Internacional de Atletismo siguen incluso en vacaciones. Si durante la temporada han sido sanciones incomprensibles que han contribuido a que termine en la clasificación por detrás de Esteban Ocon, en invierno ha sido un castigo a su nuevo equipo: Aston Martin.

🚨 La FIA introducirá cambios en el reglamento técnico de cara a 2023 y esto afectará a algunos conceptos de diseño.



💥 El alerón delantero de Mercedes y el trasero de Aston Martin ya no serán legales. pic.twitter.com/UiHVBWkEzQ — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) 25 de noviembre de 2022

La FIA se ha sacado de la manga cambios inesperados en el reglamento técnico que ilegalizan dos piezas: el alerón delantero de Mercedes y el alerón trasero de Aston Martin. Todo un problema para el 'Nano', pues la pieza que mejor funcionaba debe ser modificada y esto puede mermar el rendimiento del monoplaza que conducirá en 2023.

"El reglamento ha cambiado para detener esas soluciones"

La FIA no se corta. Nikolas Tombazis, su director técnico, no ha tenido reparos en reconocer que los cambios se han hecho ad hoc para prohibir esas piezas de Mercedes y Aston Martin. "Obviamente, este año ambos eran legales. El reglamento ha cambiado tanto en la parte delantera como en la trasera del coche de diferentes maneras para detener esas soluciones", ha declarado abiertamente.

La polémica venía de atrás, pues el reglamento de 2022 pretende que los coches generen poco aire sucio y los ingenieros de las dos escuderías perjudicadas habían conseguido ajustarse a las normas sin hacer que este fenómeno dejara de ocurrir. Pero la picardía no gusta a la FIA y por eso considera que debe prohibir estos componentes. El alerón delantero de Mercedes apareció en Miami, mientras que el trasero de Aston Martin no lo hizo hasta Hungría: a partir de este Gran Premio la mejora de rendimiento fue notable. Era legal, pero ahora no. Más trabajo por delante para que Alonso tenga un coche a la altura el año que viene.