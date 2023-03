Fernando Alonso ha tenido un excelente inicio de temporada en Bahrein. Las sensaciones de los test, los libres y la clasificación se confirmaron el domingo. El AMR23 del asturiano es un coche que está funcionando muy bien y que el propio bicampeón del mundo “ama conducir”, tal y como dijo en uno de sus mensajes por radio.

Alonso se mostraba exultante después de cruzar la línea de meta y nada más bajarse del coche tuvo sus primeras palabras en la entrevista oficial con Nico Rosberg. “Antes de nada, enhorabuena a Lance, menudo trabajo... Ha sido un fin de semana genial, lo que ha hecho Aston Martin en el invierno es irreal", ha comenzado el ‘14’

"Me gustaría empezar delante de Ferrari y Mercedes, pero no he salido bien... Tengo más tiempo en el túnel de viento, el año que viene no tendremos tanto", ha apuntado Alonso sobre las próximas carreras