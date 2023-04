La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana tras un parón interminable. El parón por la desaparición del Gran Premio de China ha dejado tres domingos consecutivos sin carrera entre el caos de Australia y otra cita previsiblemente agitada en Azerbaiyán. El peculiar circuito urbano de Bakú es el que alberga la cuarta entrega de la temporada.

Fernando Alonso llega en un gran estado de forma tras firmar tres terceros puestos en Baréin, Arabia Saudí y Australia. Son trazados muy diferentes entre sí y en todos se ha visto un buen rendimiento de Aston Martin, especialmente en las segundas mitades de las carreras. Eso sí, hay incógnitas que aún no se han comprobado.

La larga recta de Bakú, un peligro para Fernando Alonso

A diferencia de otros urbanos, Bakú no es un circuito lento donde casi todo se decide el sábado. Esta máxima sólo la cumple el segundo sector, que sí es una auténtica ratonera que pone a prueba el talento de los pilotos. El AMR23 rinde muy bien en las curvas lentas y este tramo a priori será favorable para Fernando Alonso. El problema está en el resto del circuito, especialmente en la eterna recta principal. Sus 2,1 kilómetros la convierten en la más larga del campeonato.

Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, ha advertido de este problema: "Tenemos deficiencias en rectas muy largas, no es ningún secreto. Lo hemos visto y tenemos que trabajarlo mucho. En las pistas donde esto no cuente tanto es donde podemos tener más confianza". Por tanto, en Azerbaiyán toca saber sufrir. "En Arabia Saudí sabíamos que el ala que diseñamos y fabricamos sería no tan rápida en línea recta como queríamos", explica. Pese a ello en el resto de registros el coche funciona y en Silverstone están felices con su configuración aerodinámica. La esperanza puede estar en las mejoras que llegarán este fin de semana.

El rendimiento de Aston Martin en el formato sprint es una incógnita

Otra novedad esperada es que Bakú albergará la primera carrera al sprint del año, una modalidad que pasa de tres a seis entregas a lo largo del calendario y estrena nuevo formato esta temporada. McCullough es escéptico ante las novedades y también hizo referencia en sus declaraciones al temor de que esto dispare los gastos en reparación.

En cualquier caso la incógnita está servida. El AMR23 ha demostrado hasta ahora ser mejor el domingo que el sábado, y más concretamente al final de la carrera con el depósito vacío, con un buen ritmo a largo plazo y una buena conservación de neumáticos. El sábado conoceremos cuáles de estos factores se extrapolan a una carrera de apenas 100 kilómetros y si Aston Martin puede estar más cerca de Red Bull. Eso sí, clasificar por detrás de Ferrari o Mercedes ya complicaría las cosas al no haber tiempo de reacción para remontar.