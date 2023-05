Fernando Alonso y su Aston Martin están centrando todas las miradas en este inicio de temporada en la Fórmula 1. Y no sólo entre toda la afición española, sino entre una gran parte de los seguidores del ‘gran circo’. Eso, casi sin quererlo, deja en un segundo plano al otro español que milita en la categoría reina del automovilismo, Carlos Sainz.

Pese a ello, el piloto madrileño confiesa justo antes del Gran Premio de Miami en una entrevista para ‘Marca’ que “no sé si se me está dando el mérito, pero yo me siento arropado y apoyado por gran parte de la afición. Creo que se me ha respetado y se me respeta y que siempre se me ha tratado con cariño, incluso también la prensa española, por lo que no tengo ninguna queja”.

La relación de Carlos Sainz y su padre (el piloto de Rallyes Carlos Sainz) con Fernando Alonso siempre ha sido excepcional y muy cercana, por eso, lejos de estar dolido en ese agravio comparativo, el de Ferrari se muestra comprensivo y entiende perfectamente la pasión que levanta su compatriota. “Soy realista y siempre intento ponerme en la piel de los demás... Si yo estuviese en casa viendo la Fórmula 1, también estaría apoyando a Fernando. Al final es él quien ha ganado los dos Mundiales…", asegura.

Un referente en el 'gran circo'

Es más, Sainz todavía va más allá y subraya que Fernando Alonso “ha hecho que yo llegase a la Fórmula 1, que yo me enamorase de este deporte. Y de no ser por él quizá estaría en casa, conectándome a las carreras para ver la 33 de Fernando. Si estuviera en esa posición sería uno de ellos".

Todo eso es una cosa, pero otra bien diferente que deje de valorarse su trabajo o sus resultados en un equipo como es la ‘Scuderia’, por eso matiza que “resulta que ahora hay otro piloto español, que además está en Ferrari, el mejor equipo de todos los tiempos, y que lo está dando todo por ganar su segunda, la 34 para España, y que encima se alegra de que a Fernando le vaya bien".